Президент Словакии отменил визит на Украину из-за транзита газа

Президент Словакии отменил визит на Украину из-за остановки транзита газа

Tекст: Ольга Иванова

Президент Словакии Петер Пеллегрини не планирует визит на Украину из-за решения Киева прекратить транзит газа через украинскую территорию в его страну, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение угрожает энергетической безопасности Словакии. Пеллегрини также отметил, что украинский парламент рассматривает закон, который может ограничить транспортировку нефти в Словакию, несмотря на существующие контракты.

Пеллегрини заявил: «Я размышлял об этом эти дни и скажу очень открыто: во время такой ситуации, когда нам украинское правительство, украинский президент решил остановить поставки газа, будь он азербайджанским или каким-нибудь другим, а также отказывается транспортировать его в Словакию... сейчас моя поездка на Украину не может состояться». Такое решение было озвучено в эфире программы «Субботние диалоги».

Решение Киева о прекращении транзита газа вызывает обеспокоенность в Словакии, так как это может повлиять на стабильность поставок энергоресурсов в страну. Ситуация вокруг транспортировки энергоресурсов остается напряженной, и Словакия рассматривает различные варианты для обеспечения своей энергетической безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.