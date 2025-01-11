Первые подснежники и первоцветы зацвели на южном берегу Крыма

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что на южном берегу Крыма распустились первые подснежники.

«Двенадцать месяцев по-ялтински. У нас уже пошли первые подснежники», – подписала Павленко.

Министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова в свою очередь подтвердила, что на полуострове можно наблюдать первые признаки весны.

«В лесах Крыма начинают распускаться первоцветы. Яркие и уникальные, но очень хрупкие и требуют защиты», – отметила она в своем Telegram-канале.

Шевцова также разместила фотографии первоцветов и напомнила о штрафах за их срыв. Она призвала граждан соблюдать правила охраны природы и не нарушать действующие законы, защищающие редкие растения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Приморском районе Петербурга показались первые подснежники.