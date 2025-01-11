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Депутат Рады раскрыла поставщиков некачественных мин для ВСУ
Депутат Рады Геращенко раскрыла поставщиков некачественных мин для ВСУ
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко случайно обнародовала данные о поставке некачественных мин ВСУ от Павлоградского химзавода, который находится в Днепропетровской области.
Депутат случайно опубликовала ответ Минобороны на запрос о поставках, где указывалось, что по контракту от 14 февраля 2024 года завод поставил 154 тыс. 600 мин калибра 120 мм, передает ТАСС.
К посту Геращенко также приложила фотографии ответа оборонного ведомства, где завод упоминался как исполнитель стратегически важного госконтракта.
Спустя некоторое время депутат удалила свой пост и опубликовала новый без упоминания завода, удалив фотографии.
Согласно ответу Минобороны, была проведена служебная проверка, результаты которой переданы в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
Геращенко выразила возмущение тем, что Министерство обороны не предоставило информацию о том, кто понесет ответственность за закупку некачественных мин и отсутствие испытаний перед их передачей подразделениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие несут потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставляли ВСУ бракованные артиллерийские мины в феврале 2022 года. Экс-советник Минобороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ продолжают получать такие мины, несмотря на скандал с Минстратегпромом.