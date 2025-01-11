Депутат Рады раскрыла поставщиков некачественных мин для ВСУ

Депутат Рады Геращенко раскрыла поставщиков некачественных мин для ВСУ

Tекст: Александра Юдина

Депутат случайно опубликовала ответ Минобороны на запрос о поставках, где указывалось, что по контракту от 14 февраля 2024 года завод поставил 154 тыс. 600 мин калибра 120 мм, передает ТАСС.

К посту Геращенко также приложила фотографии ответа оборонного ведомства, где завод упоминался как исполнитель стратегически важного госконтракта.

Спустя некоторое время депутат удалила свой пост и опубликовала новый без упоминания завода, удалив фотографии.

Согласно ответу Минобороны, была проведена служебная проверка, результаты которой переданы в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Геращенко выразила возмущение тем, что Министерство обороны не предоставило информацию о том, кто понесет ответственность за закупку некачественных мин и отсутствие испытаний перед их передачей подразделениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие несут потери из-за использования некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставляли ВСУ бракованные артиллерийские мины в феврале 2022 года. Экс-советник Минобороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ продолжают получать такие мины, несмотря на скандал с Минстратегпромом.