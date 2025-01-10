СК возбудил дело о теракте против наемника из Парагвая

Tекст: Вера Басилая

Следствие выяснило, что Карвалло участвовал в вооруженном конфликте в качестве наемника и незаконно пересек границу России в октябре 2024 года. Будучи вооруженным автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, он использовал взрывные устройства и военную технику для вторжения на территорию Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

По версии СК, действия Карвалло были направлены на устрашение населения, причинение имущественного ущерба и дестабилизацию работы органов власти. Следователи принимают меры по установлению местонахождения наемника и собирают доказательства для дальнейшей уголовно-правовой оценки его действий.

Ранее российские суды вынесли заочные приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ в 2024 году.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника за участие во вторжении на территорию Курской области.

Мосгорсуд заочно приговорил бельгийца Джетмира Хусейна к шести годам за наемничество.