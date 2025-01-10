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СК возбудил дело о теракте против наемника из Парагвая
Следственный комитет России возбудил дело о теракте и наемничестве против Кристиана Родриго Карвалло из Парагвая, который в составе ВСУ вторгся в Курскую область, сообщили в СК.
Следствие выяснило, что Карвалло участвовал в вооруженном конфликте в качестве наемника и незаконно пересек границу России в октябре 2024 года. Будучи вооруженным автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, он использовал взрывные устройства и военную технику для вторжения на территорию Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
По версии СК, действия Карвалло были направлены на устрашение населения, причинение имущественного ущерба и дестабилизацию работы органов власти. Следователи принимают меры по установлению местонахождения наемника и собирают доказательства для дальнейшей уголовно-правовой оценки его действий.
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