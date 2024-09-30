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Сотрудник военкомата на Украине оштрафован за избиение военнообязанного
Украинский военкомат оштрафовал сотрудника на 850 гривен за удар военнообязанного
Суд в Черновцах приговорил сотрудника военкомата к штрафу в 850 гривен за нанесение удара мужчине при попытке вручить повестку.
Как сообщает издание «Страна», Садгорский районный суд города Черновцы на Украине вынес решение по делу сотрудника военкомата, который был признан виновным в нанесении удара мужчине, когда тот пытался выдать ему повестку. Суд постановил оштрафовать его на 850 гривен, что составляет около двадцати долларов.
Инцидент произошел, когда сотрудник военкомата вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил его рукой по затылку. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину по уголовной статье.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин от призыва.
С 18 мая 2023 года вступил в силу закон, который позволяет призвать сотни тысяч украинцев в армию. В социальных сетях часто публикуются видео с насильственными мобилизациями и конфликтами между гражданами и военкомами. Несмотря на это, большинство случаев избиения в военкоматах остаются безнаказанными.
Ранее сообщалось, что в Киеве военком избил пытавшуюся заступиться за призывника украинку.