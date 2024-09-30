Сотрудник военкомата на Украине оштрафован за избиение военнообязанного

Украинский военкомат оштрафовал сотрудника на 850 гривен за удар военнообязанного

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает издание «Страна», Садгорский районный суд города Черновцы на Украине вынес решение по делу сотрудника военкомата, который был признан виновным в нанесении удара мужчине, когда тот пытался выдать ему повестку. Суд постановил оштрафовать его на 850 гривен, что составляет около двадцати долларов.



Инцидент произошел, когда сотрудник военкомата вступил в словесный спор с потерпевшим, после чего ударил его рукой по затылку. В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину по уголовной статье.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин от призыва.

С 18 мая 2023 года вступил в силу закон, который позволяет призвать сотни тысяч украинцев в армию. В социальных сетях часто публикуются видео с насильственными мобилизациями и конфликтами между гражданами и военкомами. Несмотря на это, большинство случаев избиения в военкоматах остаются безнаказанными.

Ранее сообщалось, что в Киеве военком избил пытавшуюся заступиться за призывника украинку.