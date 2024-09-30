Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.

Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.

Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.