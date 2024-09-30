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В МИД отреагировали на заявления Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в преступлениях на Украине, подчеркнув, что РФ денацифицирует продолжателей преступлений Бабьего Яра.
Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.
Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.
Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.
Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.