Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.15 комментариев
Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.
Нейросеть Midjourney попросили проиллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.
Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.
Двуглавый орел, как известно, является одним из исторических государственных символов России. Его изображение является центральным элементом государственного герба Российской Федерации.