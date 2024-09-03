С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Лихачев: Гросси понимает, откуда исходит угроза для Курской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осознает главный источник угрозы для Курской атомной электростанции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
По мнению Лихачева, Гросси серьезно обеспокоен обстановкой вокруг Курской АЭС, передает ТАСС.
«Конечно, в обычном общении, что называется, без телекамер, он [Гросси] прекрасно отдает себе отчет о том, что происходит и откуда направлена основная угроза… Могу сказать свое мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС», – сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что практически любое вооружение ВСУ в данный момент может достать до Курской АЭС, если будет сохраняться напряженная обстановка в Курской области.