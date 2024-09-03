  • Новость часаВСУ в Курской области потеряли за сутки до 400 военных
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    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    Фон дер Ляйен потребовала выдвигать женщин в еврокомиссары
    Долина обвинила покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту
    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе в Полтаве
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Политолог Скачко: Киев может только лаять на Монголию
    Сбербанк назвал две самые популярные схемы мошенничества
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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    3 сентября 2024, 14:14 • Новости дня

    Лихачев: Гросси понимает, откуда исходит угроза для Курской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осознает главный источник угрозы для Курской атомной электростанции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По мнению Лихачева, Гросси серьезно обеспокоен обстановкой вокруг Курской АЭС, передает ТАСС.

    «Конечно, в обычном общении, что называется, без телекамер, он [Гросси] прекрасно отдает себе отчет о том, что происходит и откуда направлена основная угроза… Могу сказать свое мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС», – сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что практически любое вооружение ВСУ в данный момент может достать до Курской АЭС, если будет сохраняться напряженная обстановка в Курской области.

    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

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    2 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Финансовый директор РФС Замятин погиб вместе с супругой в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибли финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.

    О том, что Замятин и его жена оказались среди жертв катастрофы, сообщил президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС. «Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – сказал он.

    Замятину было 34 года, он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года. До этого он работал в Минэнерго России, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах Газпрома.

    Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными версиями катастрофы.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента России Владимира Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.

    У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

    Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.

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    2 сентября 2024, 20:06 • Новости дня
    В Петербурге с киллера взыскали полученный за убийство гонорар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Невский районный суд Петербурга взыскал с наемного убийцы в доход государства полученные за преступление деньги, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Суд признал сделку между осужденным за убийство Евгением Поповым и заказчиком Александром Кайдановым ничтожной и обязал киллера вернуть 628516.50 рублей, полученные в качестве гонорара, передает РИА «Новости». Попову также придется оплатить госпошлину в размере 9485 рублей.

    Попов был осужден на 18 лет в 2019 году за ряд преступлений, совершенных в составе группы в 2010-2011 годах, включая убийство. Кайданов в 2021 году был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

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    2 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    Высказываясь опроблемах на Торецком и Покровском направлениях, украинский лиде заявил, что «курская операция тоже может повлиять...». «Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

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    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    3 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    ВСУ забыли целое подразделение в Курской области

    Командир взвода ВСУ рассказал, что украинская армия забыла в Курской области подразделение

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение, рассказал попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.

    По словам Фурдоленко, его взводу поставили задачу занять лесополосу, но она уже была занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Пленный рассказал, что его отправили на ротацию солдат в Коренево, куда привезли на бронемашине «Козак», передает РИА «Новости».

    Фурдоленко рассказал, что их не меняли двое суток, после переговоров он понял, что ВСУ «не знали, где нас искать». На третий день российские войска пришли в Коренево. Украинский взвод после окружения и переговоров взвод сдался.

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    2 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»).

    Российский лидер осмотрел 56-метровый 12-этажный комплекс, открытый в прошлом году, передает ТАСС. Путину рассказали о статуях храма и о том, что они значат для буддистов. В конце визита президент повернул молитвенный барабан.

    Строительство сооружения велось с 2014 года, оно является крупнейшим буддистским монастырем в России. Инициатором создания монастыря стал Далай-лама XIV, который в 1992 году посетил Туву.

    Напомним, в понедельник Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву.

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    2 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки «Север» за последние сутки сорвали три попытки атак украинских войск в направлении Ольговки и Кремяного в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.

    Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.

    В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.

    За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.

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    2 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    ЦБ: В России сократилось число телефонных мошенничеств

    ЦБ: В России сократилось число мошеннических операций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) зафиксировал сокращение мошеннических операций на банковских счетах граждан на 14,9% во втором квартале этого года.

    По данным ЦБ, в период с апреля по июнь 2024 года количество мошеннических операций на банковских счетах россиян составило почти 257 тыс., что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, передает РИА «Новости». Несмотря на рост числа атак, совместные усилия банков, операторов связи и регуляторов позволили снизить успешность мошеннических схем.

    Важным шагом в борьбе с мошенничеством стало проведение в рамках Петербургского международного экономического форума сессии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар». Участники сессии – представители банков, операторов связи, регуляторов и экспертного сообщества – разработали дорожную карту по противодействию телефонному мошенничеству.

    Дорожная карта предусматривает меры по защите звонков и созданию системы оперативного обмена данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками для защиты звонков, ускорению обмена данными с бюро кредитных историй (БКИ) и усилению борьбы с дропперством – передачей платежных карт третьим лицам для вывода похищенных мошенниками средств.

    Ранее россиян предупредили о самых популярных схемах атак мошенников на пенсионеров.

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    2 сентября 2024, 23:22 • Новости дня
    Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области увеличилось до 228 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число раненых в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области увеличилось до 228 человек, из них 11 детей, сообщили в правительстве региона.

    В сообщении уточняется, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область за помощью к медикам обратились 228 человек, из них 11 детей. В настоящий момент в больнице находится 57 человек, среди которых – двое детей, передает ТАСС.

    Всего в Курской области действует 94 пункта временного размещения, где находятся 6 911 жителей, эвакуированных из приграничных районов, из них 1 тыс. 408 детей.

    Кроме того, по данным правительства Курской области, в 123 ПВР в 25 регионах России проживают 2 тыс. 974 человека, из них 1 309 детей. Всего в ПВР размещены 10 тыс. 254 человека, среди которых 3 тыс. 086 детей.

    Ранее сообщалось, что МЧС помогло воссоединиться 466 семьям из Курской области.

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    2 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией по вопросу МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «У нас нет такой проблемы на повестке дня», – сказал он, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о наличии таких проблем с другими странами – членами МУС, Песков сказал, что Кремль будет информировать об этом «по мере посещения».

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    3 сентября 2024, 08:49 • Новости дня
    ВС России начали использовать новейшие дроны для уничтожения ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области, сообщили сами военные.

    Российские морпехи ведут бои в Борках, где подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ цепляются буквально за каждый дом, передает РИА «Новости».

    Для их уничтожения ВС России применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, которые не подвержены воздействию средств РЭБ противника.

    Как рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Акра», FPV – это новейшая технология, которая помогает выявлять и точно уничтожать противника.

    «То есть по определенным целям, где нужно конкретно залететь, она очень хорошо справляется с работой», – добавил он.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» поразили различную военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    2 сентября 2024, 18:01 • Новости дня
    ЦБ понизил курс доллара до 90 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) в понедельник установил официальный курс доллара на уровне 90,0013 рубля, что на 1,19 рубля ниже предыдущего значения.

    Евро также стал дешевле на 1 рубль 50 копеек, его курс составил 99,2613 рубля, передает ТАСС.

    В то же время курс юаня вырос на 4 копейки, до 12,0532 рубля.

    Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев дал совет, как покупать доллары.

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    2 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным Минобороны РФ, экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной техники противника.

    «Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», – сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что после выполнения задачи экипаж вернулся на базу. Разведка подтвердила, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.

    Ранее сообщалось, что российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области. Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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