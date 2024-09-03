С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Минюст принял решение отменить советские правовые акты
Минюст решил отменить формально действующие правовые акты органов юстиции, принятые до 12 декабря 1991 года
В ближайших планах Министерства юстиции – отмена правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года и формально действующих. Такую информацию представил на коллегии ведомства его глава Константин Чуйченко.
«В ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года. Не отменяются только советские акты, принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну», – приводит слова Чуйченко ТАСС.
Министр пояснил, что дата 12 декабря 1991 года выбрана в качестве «точки отсечения», как день ратификации соглашения о создании СНГ.
Чуйченко предлагает взять опыт Минюста за образец другими ведомствами при очистке своих правовых массивов.
Константин Чуйченко добавил, что систематизация законодательства обеспечивает здоровье всей правовой системы. Минюст продолжает заниматься систематизацией региональных и муниципальных правовых актов.
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