Ранее вовлеченный в порноскандал кандидат в губернаторы США Робинсон госпитализирован с ожогами

Кандидат на пост губернатора штата Северная Каролина от Республиканской партии Марк Робинсон был госпитализирован с ожогами второй степени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Инцидент произошел во время мероприятия в рамках его предвыборной кампании. По словам директора по коммуникациям штаба Робинсона, Майка Лонергнана, политик уже получил необходимое лечение и намерен вернуться к своему расписанию в ближайшее время.

Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу CNN, что ожоги Робинсон получил в результате происшествия на автомобильном шоу. Состав преступления не был найден, что позволяет предполагать несчастный случай. Робинсон намерен продолжить свою предвыборную кампанию и не позволяет этой ситуации повлиять на его планы.

На прошлой неделе Марк Робинсон оказался в центре внимания из-за статьи телеканала CNN, в которой сообщалось о его скандальных комментариях на порносайте Nude Africa в 2010 году. В этих комментариях он назвал себя «чернокожим нацистом» и высказывался за возвращение рабства. Несмотря на это, Робинсон отрицает свою причастность к таким заявлениям и утверждает, что продолжит свою политическую карьеру, несмотря на возникающие скандалы.

Напомним, в агусте выходец из Африки по имени Кингсли заявил, что последние несколько лет работал в сфере секс-услуг, одним из его клиентов якобы была министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщили СМИ.



