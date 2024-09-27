Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Офицер ВСУ признал устойчивость российских войск
Командир ВСУ отметил, что плохие погодные условия не мешают российским атакам
Командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российская армия продолжает активные наступательные действия, несмотря на трудные погодные условия, такие как бездорожье и распутица.
Изменение погодных условий не окажет значительного влияния на способность российской армии наступать, передает NTA со ссылкой на заявление Федоренко.
Офицер подчеркнул, что даже бездорожье не лишит российских военных возможности активно вести наступательные действия. Федоренко отметил, что российская пехота способна действовать в любую погоду, ни распутица, ни исчезновение «зеленки» не могут остановить ее, передает РИА «Новости».
Федоренко напомнил о ситуации во время боев за Артемовск, когда днем солдаты пробирались сквозь снег, а вечером оказывались по пояс в воде. Несмотря на эти тяжелые условия, российские военные продолжали наступательные действия. Он выразил обеспокоенность, что российские силы будут продолжать «достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям».
Ранее командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД о преимуществах мотоциклов в боевых действиях, подчеркивая их маневренность и способность передвигаться по лесистой местности и узким тропам.