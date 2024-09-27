Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительности на пять лет

The Guardian: Наоми Кэмпбелл запретили пять лет быть попечителем из-за нецелевого использования средств фонда

Наоми Кэмпбелл, известная британская супермодель, лишилась права быть попечителем благотворительной организации на пять лет. Как передает The Guardian, такое решение было принято после расследования британской комиссии по делам благотворительных организаций, передает РИА «Новости». Проверка выявила, что фонд Fashion for Relief, основанный Кэмпбелл, неправомерно использовал средства.

С 2016 года Fashion for Relief собрала около 4,8 млн фунтов стерлингов в результате модных мероприятий, в которых участвовало множество знаменитостей. Однако только 389 тыс. фунтов стерлингов было направлено на благотворительные цели после учета расходов. Помимо этого, выяснилось, что значительная часть средств использовалась на личные нужды, такие как роскошные номера в гостиницах, перелеты, спа-процедуры и личную охрану для Наоми Кэмпбелл.

Вместе с Кэмпбелл от попечительства была отстранена ее коллега Бьянка Хеллмич, которая получала несанкционированные выплаты за консультационные услуги на сумму сотни тысяч фунтов. Ей было запрещено заниматься попечительской деятельностью на девять лет. Третий попечитель также получил запрет на четыре года.

Наоми Кэмпбелл основала Fashion for Relief в 2005 году с целью сбора средств на борьбу с бедностью. Однако результаты расследования поставили под сомнение прозрачность и эффективность управления фондом, что привело к столь серьезным санкциям для его руководителей.

Напомним, российский предприниматель Владислав Доронин в 2020 году обратился в суд с иском против британской супермодели Наоми Кэмпбелл, с которой раньше встречался. Кэмпбелл в ответ также подала в суд на своего бывшего возлюбленного.