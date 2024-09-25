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ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ
Российские военные в последние сутки поразили центр радиосвязи украинской армии и цеха производства украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр радиосвязи ВСУ, цеха производства и склад дронов, скопления живой силы и техники украинской армии в 153 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили четыре французские авиабомбы Hammer, 14 снарядов HIMARS и Vampire, 31 дрон самолетного типа.
С начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 218 дронов, 579 ЗРК, 18 348 танков и других бронемашин, 1462 машины РСЗО, 15 187 орудий полевой артиллерии и минометов.
На прошлой неделе Минобороны сообщало, что ВС России поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ.