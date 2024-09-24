Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Пашаева заподозрили в симуляции ранения ради 3 млн рублей пособия
Бывший адвокат Эльман Пашаев, известный по делам актера Михаила Ефремова и блогеров Блиновских, подозревается в симуляции ранения для получения 3 млн рублей государственного пособия, сообщили СМИ.
По версии следственных органов, в апреле этого года Пашаев объявил себя раненым, чтобы получить выплату, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
«Следователи считают, что бывший адвокат в апреле специально мог объявить себя «трехсотым», чтобы получить госпособие», – говорится в публикации.
По данным канала, следствие выясняет роль бойца с позывным «Крюгер», который мог фальсифицировать медицинскую справку для Пашаева. В рамках расследования допрашивают сослуживцев бывшего адвоката, включая командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко.
Кроме того, проверяется информация из соцсетей Пашаева. В июле он утверждал, что выжил после атаки украинского дрона-камикадзе и пытался получить пособие как раненый. Однако тогда ему было отказано в выплате.
Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.