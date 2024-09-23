  • Новость часаНа границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути
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    Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    13 комментариев
    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня

    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    23 сентября 2024, 00:05 • Новости дня
    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета

    Зеленский записал видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.

    По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.

    Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.

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    23 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

    Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

    Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

    «За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

    Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

    По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

    «Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

    Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

    Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    23 сентября 2024, 09:49 • Новости дня
    Бакальчук решила сменить фамилию
    Бакальчук решила сменить фамилию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула свою девичью фамилию, теперь она Татьяна Ким.

    О своем решении предпринимательница сообщила в Telegram-канале. «Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала она.

    Ранее основательница Wildberries заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи. Она также подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.

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    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина», заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    23 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у безумца, но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Россию не пригласили на обсуждение так называемого мирного плана Зеленского, и в Москве не понимают, что на уме у «безумца».

    «Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», – цитирует РИА «Новости» Полянского.

    Дипломат отметил, что Западу придется поддержать «PR-кампанию украинского президента», а также держать украинский вопрос в центре внимания, что сейчас не просто.

    Полянский указал, что Зеленский выбрал путь эскалации, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

    «Это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру», – добавил российский дипломат.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Также он признался, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, на что способна Украина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации.

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    22 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Глава британского МИД заявил о продолжении украинского конфликта «до 2026 и далее»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2026 год и дольше, сообщает The Guardian.

    На конференции Лейбористской партии в Ливерпуле он заявил, что украинский конфликт будет «глубже и жестче», особенно в «конце 2025 года в 2026 году» и далее, передает «Московский комсомолец».

    Ранее американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.

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    23 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского

    Миллиардер Сакс назвал план Зеленского угрозой третьей мировой

    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил опасения, что реализация плана победы Владимира Зеленского может спровоцировать третью мировую войну, напомнив о его ключевых инициативах.

    Сакс в своем сообщении в соцсети Х отметил, что Зеленский представил план президенту США Джо Байдену, который включает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по российской территории, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие шаги могут быть восприняты как начало третьей мировой войны.

    Миллиардер выразил надежду, что Байден осознает причины, по которым ранее не согласился на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение дальнобойных ударов, и продолжит придерживаться прежней позиции.

    Ранее Сакс заявил, что планы США разрешить Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России могут привести к третьей мировой войне.

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    23 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Украины по Крымскому мосту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

    Россия, по словам Кузьмина, с уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН. СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших в 1982 году, а Россия как правопреемница СССР остается ее строгим приверженцем, указал он.

    В 2021 году Украина обвинила Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря.

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    22 сентября 2024, 23:27 • Новости дня
    В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ

    Депутат Рады Дмитрук: В Закарпатье сотрудники ТЦК забрали двух священников УПЦ после литургии

    Tекст: Вера Басилая

    В Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих их отпустили, сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

    По его словам, отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии затолкали в микроавтобус сразу же после литургии, передает «Лента.ру».

    Дмитрук рассказал, что у священников отобрали телефоны и документы. Верующие УПЦ пришли под военкомат города Хуста с требованием освободить священников. Украинские СМИ пишут, что люди также перекрыли дорогу в селе Иза, откуда попытались мобилизовать отца Василия и отца Степана.

    Дмитрук сообщил, что после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих ближе к вечеру священников отпустили.

    Отцу Степану военкомат дал трое суток на то, чтобы покинуть Закарпатскую область и явиться в одесский военкомат. Отца Василия ждут в хустском военкомате через месяц, передает ТАСС.

    Ранее командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию мужчин моложе 25 лет, ранее имевших статус «ограниченно годен».

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    23 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены, в результате как минимум три ученика получили ранения.

    Инцидент произошел в школе Балаганска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во время перемены один из учеников с ножом и молотком напал на одноклассников в раздевалке перед физкультурой.

    В результате нападения, по предварительной информации, пострадали трое учеников. Им оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в СУ СК по Иркутской области.

    В ведомстве добавили, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Халатность». С нападавшим работают правоохранители.

    На прошлой неделе ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, возбуждено уголовное дело о халатности и организации убийства. После инцидента был задержан замдиректора школы, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о его аресте.

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    23 сентября 2024, 09:11 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен 20 украинских военных под Угледаром

    Под Угледаром 20 украинских военнослужащих, включая двух офицеров, сдались в плен российским войскам, большая часть из них – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Под Угледаром российские войска захватили в плен 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС. Среди них оказались двое офицеров. Большинство пленных – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая старается удерживать оборону на Угледарском направлении. Раненым среди пленных оказана необходимая медицинская помощь.

    Сдавшиеся военнослужащие сообщают, что большинство из них были мобилизованы недавно и находились на линии соприкосновения от одного дня до двух недель. Они также рассказали, что неоднократно запрашивали помощь у своего командования, однако поддержки не получили. Это могло повлиять на их решение сдаться в плен.

    В данный момент ВСУ предпринимают попытки эвакуации военнослужащих из Угледара, сообщают в силовых структурах. Это первые подобные попытки покинуть город, который занимает стратегическую позицию. Мотивы и успехи этих операций пока остаются неизвестными, но это может свидетельствовать о стремлении противника отступить от удерживаемой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что потери украинской армии под Угледаром растут, а эвакуационные группы не справляются с количеством погибших и раненых.

    Как отметил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», активные штурмовые действия подразделений морской пехоты ТОФ в Пречистовке длились не более четырех часов. Кроме того, украинские войска в ходе панического бегства из Пречистовки оставили много западного оборудования и вооружения.

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    22 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    Украинскую ракету уничтожили в небе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курской областью уничтожена украинская ракета, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ракета была уничтожена днем в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно перехватили шесть ракет и беспилотник над Курской областью.

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    22 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 155-й бригады морской пехоты обнаружили рацию на брошенной позиции ВСУ, что позволило им узнать о планах противника по эвакуации раненых и своевременно уничтожить бронегруппу, рассказал журналистам командир взвода с позывным «Скупой».

    По его словам, бойцы 155-й бригады морской пехоты российской армии обнаружили рацию на брошенной позиции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает ТАСС. Из перехваченных радиопереговоров морпехи узнали, что украинская бронегруппа собирается эвакуировать своих раненых и погибших с помощью бронетехники.

    Благодаря полученной информации, российские морпехи смогли подготовиться к атаке на приближающуюся бронегруппу ВСУ. В результате они встретили и уничтожили противника, предотвратив ротацию. «Скупой» подчеркнул, что своевременные действия позволили избежать потерь среди российских бойцов.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. Ранее военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники, на которой боевики пытались заехать вглубь российской территории. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    «Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», – написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, которые в спешке покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родными и близкими, а также от организаций.

    Смирнов добавил, что поиски осложнены тем, что многие граждане, выехавшие с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Губернатор призвал всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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