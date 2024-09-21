Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.17 комментариев
ВС России нанесли удар по складам с дальнобойными ракетами в Полтавской области
Подполье сообщило об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области
Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились дальнобойные ракеты, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, удар пришелся по бывшему арсеналу тяжелобомбардировочного корпуса, в который недавно начали складывать, в том числе, ракеты с дальним радиусом действия, передает РИА «Новости».
Кроме того, взрывы прозвучали в городе Шостка Сумской области.
По данным сопротивления, удар был нанесен по району огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и железнодорожных составов с закрытым маскировочной сетью грузом.
Ранее в Минобороны сообщили , что ВС России нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.