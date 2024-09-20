  • Новость часаЛавров: Разрешение наносить удары вглубь России будет означать войну с НАТО
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    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    29 комментариев
    20 сентября 2024, 20:30 • Новости дня

    Лавров: США выдумывают по десять небылиц в день про Россию

    Лавров: США выдумывают по десять небылиц в день про Россию
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона обладает вооружением, применение которого может повлечь серьезные последствия для западных стран, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он также рассказал о фейках, которые распространяют страны Запада о России.

    «Смею вас заверить, у нас есть вооружения, применение которых будет иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Кроме того, министр отметил, что США распространяют ложные сведения о поставках в Россию ракет из Ирана и КНДР. По его мнению, эти обвинения являются частью кампании по дискредитации России как международного конкурента. На его взгляд, Соединенные Штаты ежедневно выдумывают ложные истории, чтобы обвинить Россию.

    «Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», – заключил глава ведомства.

    До этого Лавров заявил, что разговоры о нажатии на «красную кнопку» недопустимы. Он подчеркнул, что никто, включая Россию, не желает ядерного конфликта.

    19 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского

    Политолог Скачко: «План победы» Зеленского основан на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией

    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики. Однако вероятность того, что инициативу начнут реализовывать, крайне мала. Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы».

    «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По прогнозам собеседника, в Вашингтоне, куда Зеленский вскоре должен отправиться, он снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на чужих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что возможно это только при условии помощи со стороны Запада», – уточнил он.

    «Отсюда и появляются такие «хотелки» Зеленского, как вступление Украины в НАТО до конца года, разрешение на удары вглубь российской территории. Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией. Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко.

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность того, что инициативу киевских властей начнут реализовывать, крайне мала.

    «На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита в Вашингтон, – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог. Таким образом, реакция США на «план победы» Украины будет не той, на которую надеется Зеленский.  

    Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Британские политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и делать ровно то, что делал Борис Джонсон в 2022 году, – настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали», – заявил он. По его словам, сейчас Киеву необходима «решимость в реализации».

    Зеленский уже говорил о «плане победы», но не уточнял, что имеет в виду. В начале сентября он так описал пункты плана: «Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после войны». Как писал таблоид Bild, план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

    Еще одним ключевым элементом «плана победы» является вступление Украины в НАТО, утверждала Le Monde. Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден предложит Киеву стать членом альянса до окончания своего срока в Белом доме.

    Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в свою очередь отмечал, что план Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. «Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», – приводит ТАСС его слова.

    В России сочли бессмысленным комментировать заявления Зеленского. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют», и надо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока».

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    18 сентября 2024, 22:23 • Новости дня
    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН

    Линда Томас-Гринфилд: Украина обоснованно ставит вопрос об исключении России из СБ ООН

    США заявили о праве Киева ставить вопрос об исключении России из СБ ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США считают, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН, заявила в среду постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

    «Россия – постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», – приводит РИА «Новости» слова Томас-Гринфилд.

    По ее словам, запрос Финляндии по членству России в Совбезе ООН она не слышала, зато знает, что Украина регулярно поднимает этот вопрос. Постпред США подчеркнула, что из-за того, что СВО продолжается на Украине, понятно, почему ряд стран задаются вопросом о правомерности присутствия России в составе СБ ООН.

    Ранее первый заместитель постпреда России при Всемирной Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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    20 сентября 2024, 18:47 • Видео
    Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

    «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    Коментарии (0)
    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Коментарии (24)
    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    18 сентября 2024, 02:40 • Новости дня
    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН

    Полянский: Россия призывает лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето

    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

    Полянский упрекнул США в том, что они делят мир на две категории: самопровозглашенных «властителей Вселенной», которым разрешено делать все, что заблагорассудится во имя интересов США, и на остальные страны мира, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат напомнил, что в связи с обострением палестино-израильского конфликта США применили право вето уже пять раз и помешали Совбезу ООН «осудить действия ХАМАС». При этом вспоминать об этом в Вашингтоне не любят.

    «Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой», – отметил Полянский.

    Он добавил, что США и союзники «давят численностью и блокируют принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето», именно для того, чтобы лишить коллективный Запад численного превосходства нужна реформа СБ ООН.

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и не собирается оправдываться.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия Британии и США фактически парализовали работу Совета Безопасности ООН, что требует реформирования организации с участием стран глобального Юга.

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    20 сентября 2024, 03:27 • Новости дня
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен ужесточить санкционный режим в отношении России, в том числе санкции, касающиеся поставок российской нефти, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    «Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», – приводит слова Сингха РИА «Новости».

    В фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО) Сингх заявил, что США хотят ужесточить меры, которые относятся как к санкциям, так и к экспортному контролю. Говоря о планах США «в краткосрочной перспективе» – от шести месяцев до трех лет – Сингх заявил, что американские власти планируют добиться снижения «доходов России от продажи нефти». По его словам, «это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды».

    Напомним, Минфин России отчитался о растущих доходах бюджета за семь месяцев 2024 года. Нефтегазовые доходы, на которые приходится почти треть всех доходов бюджета, выросли на 61,6% до 6,8 трлн рублей.

    В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России. В 2023 году на Западе признали адаптацию России к лимиту цен на нефть.

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    17 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    Посол Антонов исключил возможность диалога России и США по вооружениям

    Посол Антонов: Диалог России с США по контролю над вооружениями невозможен

    Посол Антонов исключил возможность диалога России и США по вооружениям
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен на фоне происходящего вокруг украинского кризиса, включая Курскую область и потенциальные решения о применении дальнобойных систем вглубь российской территории, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что Россия решительно отвергает возможность выводить стратегическую проблематику из общего контекста деградирующей ситуации в сфере безопасности, никакого даже «пристрелочного диалога» между Москвой и Вашингтоном быть не может на фоне, в том числе, «потенциальных решений» о применении дальнобойных ракет вглубь российской территории, передает РИА «Новости».

    Антонов также обратил внимание на неприкрытые попытки Вашингтона изменить баланс сил в свою пользу, а также рассуждения США о необходимости наращивания «вложения в ядерный арсенал для сдерживания нескольких ядерных держав».

    «Такого рода кавалерийские заходы наносят только дополнительный урон системе стратегической безопасности и не способствуют выправлению кризисной ситуации в сфере контроля над вооружениями», – подчеркнул посол России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад вынуждает Россию давить на его болевые точки.

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    18 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Миллиардер Сакс заявил, что в США надо строить метро по подобию московского

    Tекст: Константин Сергеев

    Взять пример с московского метрополитена и создать аналогичные транспортные системы должны крупные американские города. Российская столица может похвастаться одним из лучших метро в мире, отметил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    «Ради будущих поколений на уровне мегаполисов необходимо разработать стратегии трансформации. Одной из самых совершенных в мире систем метрополитена является московская. Метро Москвы прекрасно. Требуется подобная разветвленная транспортная сеть в основных крупных городах», – цитирует ТАСС выступление Дэвида Сакса по видеосвязи на конференции «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС».

    Дэвид Сакс подверг критике Нью-Йорк, которому присущ ряд инфраструктурных и социальных проблем. Как отметил предприниматель, живя в Нью-Йорке, городе с наибольшим числом миллиардеров в мире, он видит огромное число бездомных и высокий уровень преступности.

    Ранее 7 сентября сообщалось, что президент Путин и мэр Москвы Собянин приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии метрополитена.

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    18 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Захарова обвинила США в установлении диктатуры

    Захарова заявила о наступлении диктатуры в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума заявила, что в США уже установилась диктатура, и теперь важно определить, будет ли она разрушительной или страна вернется к нормальному состоянию.

    По ее словам, диктатура в США уже наступила, сообщает ТАСС. Она добавила, что важным вопросом остается, станет ли эта диктатура разрушительной для страны или же США удастся вернуться к нормальности.

    В своей речи Захарова сослалась на недавнее заявление Илона Маска, который выразил мнение, что если выборы в США принесут неожиданные результаты, то в стране возникнет диктатура. По словам Захаровой, Маск выразил свою точку зрения, однако она считает, что этот процесс уже произошел.

    Захарова добавила, что США теперь предстоит решить, будет ли развитие этой диктатуры разрушительным для государства или страна сможет бороться за возвращение к прежнему состоянию.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что нынешние руководители в Вашингтоне в тяге к подавлению инакомыслия и тоталитаризму перещеголяли сюжеты писателя Джорджа Оруэлла.

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    18 сентября 2024, 03:09 • Новости дня
    В Пентагоне оценили решение Путина увеличить численность армии России

    Райдер: США серьезно относятся к решению Путина увеличить численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    США серьезно воспринимают решение президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) России, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер, комментируя решение Путина об увеличении численности российской армии, заявил, что США «вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

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    20 сентября 2024, 20:44 • Новости дня
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перечень государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    В списке из 47 стран оказались экономически недружественные России государства, включая США, Великобританию (вместе с коронными владениями Британской короны и Британскими заморскими территориями), Германию, Францию, Японию, передает ТАСС.

    В списке также значатся Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Багамские острова, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, Тайвань, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

    Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, а из стран НАТО – Турции.

    Источник агентства, знакомый с подготовкой документа, пояснил, что перечень утвержден в соответствии с указом президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

    Ранее Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении иностранцам, которые не приемлют ценности Запада. Согласно документу, зарубежные граждане, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства.

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    20 сентября 2024, 01:30 • Новости дня
    Суд в США распорядился взять под стражу россиянина Постового

    Tекст: Антон Антонов

    Суд во Флориде распорядился взять под стражу гражданина России Дениса Постового, который в США обвиняется в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщил его адвокат Тодд Алан Фостер.

    Фостер сообщил, что суд велел доставить Постового в Вашингтон, где ему «были предъявлены обвинения». Дата слушаний в Вашингтоне пока не определена, передает ТАСС.

    Постовой имеет право подать апелляцию и попросить суд отменить свое решение, передает РИА «Новости».

    Напомним, 44-летний Постовой обвиняется в незаконном экспорте микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

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    19 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Зампостпреда России при ОБСЕ: Киев потерял две трети поставленных Abrams

    Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич: Киев потерял две трети поставленных Abrams

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим уже потерял большую часть поставленных ему американских танков Abrams, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

    Запад обсуждает возможность применения высокоточного дальнобойного оружия по объектам в глубине России, напомнил Буякевич, передает ТАСС.

    «Эта тема становится для них особенно актуальной на фоне того, как излишне разрекламированная натовская техника горит под натиском русского оружия. Взять хотя бы «хваленые» американские танки Abrams: две трети от всех поставленных уже уничтожены, и это несмотря на то, что командование ВСУ крайне редко вводит их в бой», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что российский комплекс «Гранат-4Э» успешно поразил Abrams в зоне спецоперации.

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    20 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    США обвинили Кеннеди-младшего в незаконном владении китовой головой

    В США начато расследование против Кеннеди-младшего из-за головы кита

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские правоохранительные органы начали расследование против Роберта Кеннеди-младшего по обвинению в отрезании головы мертвого кита и ее перевозке 30 лет назад.

    Как сообщает Associated Press, в США начато расследование в отношении Роберта Кеннеди-младшего. Его обвиняют в том, что 30 лет назад он отрезал голову мертвого кита бензопилой и увез домой. Этот инцидент произошел в 1994 году, когда Кеннеди-младший находился в порту Хайаннис на побережье Атлантического океана. По воспоминаниям его дочери, Кеннеди прицепил голову кита на крышу семейного минивэна и отвез в Маунт Киско, штат Нью-Йорк.

    На митинге сторонников Дональда Трампа в штате Аризона Кеннеди-младший заявил, что его хотят привлечь к ответственности за этот случай. Он не подтвердил, но и не опроверг нарушение закона, отметив, что останки мертвых китов в США принадлежат государству. Политик предположил, что расследование может быть связано с его поддержкой Трампа.

    Ранее, в августе, Кеннеди-младший также оказался в центре скандала, связанного с мертвым медвежонком, найденным в Центральном парке в 2014 году. Он признался, что нашел тушу животного, сбитого автомобилем, у реки Гудзон и хотел разделать её дома, но позже выбросил в парке Нью-Йорка.

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    20 сентября 2024, 10:36 • Новости дня
    В МИД не придали значения выборам в США в свете переговоров по Украине

    Рябков: Выборы в США для переговоров по Украине не имеют значения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что для переговоров по Украине американский внутриполитический календарь не имеет значения, так он прокомментировал перспективы диалога по украинскому урегулированию после выборов в США.

    По его мнению, американский внутриполитический календарь не имеет значения для этих переговоров. Рябков подчеркнул, что США должны изменить свое поведение, внимательно оценить текущую ситуацию и учесть предупреждения России о рисках, связанных с дальнейшей эскалацией конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков также отметил важность того, чтобы США «построили своих сателлитов» и киевских партнеров. Он добавил, что это не вопрос к России, а требование к американской стороне для достижения конструктивного диалога.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что союзники Киева рассматривают период между выборами президента США и его инаугурацией как подходящий для достижения договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается участвовать в саммитах, где продвигается так называемая формула мира Зеленского.

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