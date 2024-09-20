Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.4 комментария
Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
Перечень государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.
В списке из 47 стран оказались экономически недружественные России государства, включая США, Великобританию (вместе с коронными владениями Британской короны и Британскими заморскими территориями), Германию, Францию, Японию, передает ТАСС.
В списке также значатся Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Багамские острова, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, Тайвань, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, а из стран НАТО – Турции.
Источник агентства, знакомый с подготовкой документа, пояснил, что перечень утвержден в соответствии с указом президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности.
Ранее Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении иностранцам, которые не приемлют ценности Запада. Согласно документу, зарубежные граждане, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства.