Российские войска уничтожили две понтонные переправы ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, за последнюю неделю были уничтожены две понтонные переправы, которые были установлены украинскими военными в Курской области, передает ТАСС.

Алаудинов уточнил, что украинские войска за предыдущие два дня пытались перекинуть понтон и организовать переправу людей через реку, однако обе понтонные переправы были уничтожены российскими военными, а противник потерял возможность использовать этот маршрут.

Кроме того, генерал-майор отметил, что ВСУ сейчас пытаются удержать свои позиции в регионе, но безуспешно. Алаудинов добавил, что подразделения ВС России ежедневно продвигаются на этом направлении, укрепляя свои позиции и контролируя ситуацию на линии фронта.

Ранее Алаудинов рассказал, что ВС России сорвали попытку прорыва сил ВСУ на двух участках в Курской области.