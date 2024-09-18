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Российские войска уничтожили две понтонные переправы ВСУ
Российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые украинские войска пытались использовать в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, за последнюю неделю были уничтожены две понтонные переправы, которые были установлены украинскими военными в Курской области, передает ТАСС.
Алаудинов уточнил, что украинские войска за предыдущие два дня пытались перекинуть понтон и организовать переправу людей через реку, однако обе понтонные переправы были уничтожены российскими военными, а противник потерял возможность использовать этот маршрут.
Кроме того, генерал-майор отметил, что ВСУ сейчас пытаются удержать свои позиции в регионе, но безуспешно. Алаудинов добавил, что подразделения ВС России ежедневно продвигаются на этом направлении, укрепляя свои позиции и контролируя ситуацию на линии фронта.
Ранее Алаудинов рассказал, что ВС России сорвали попытку прорыва сил ВСУ на двух участках в Курской области.