КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.2 комментария
Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
Алаудинов заявил о срыве попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
ВС России сорвали попытку прорыва сил ВСУ на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
Он заявил, что у противника «ничего не получилось», ВСУ несут большие потери, передает РИА «Новости».
Также, по словам Алаудинова, за сутки на Суджанском направлении поражены и уничтожены две бронемашины, пикап, микроавтобус, одна САУ и пушка «неустановленного образца».
Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.