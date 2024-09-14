На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
В США назвали безумием возможное разрешение Вашингтона по дальнобойному оружию
WaS: Разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России окончится третьей мировой
Разрешение на применение западного дальнобойного оружия по целям в глубине России приведет к глобальному конфликту, заявил бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Разрешение для киевского режима на применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине России – это более чем безумный и безрассудный шаг, заявил Брайен в материале Weapons and Strategy, передает РИА «Новости».
«Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне», – подчеркнул Брайен.
По его мнению, США думают о подобном разрешении, так как киевский режим может потерпеть поражение еще до начала выборов американского президента. В таком случае команде действующего президента Джо Байдена придется объяснять, почему они поддержали проигравшую сторону, а не завершили противостояние с помощью дипломатии.
Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.