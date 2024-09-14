WaS: Разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России окончится третьей мировой

Tекст: Алексей Дегтярев

Разрешение для киевского режима на применение дальнобойного западного оружия по целям в глубине России – это более чем безумный и безрассудный шаг, заявил Брайен в материале Weapons and Strategy, передает РИА «Новости».

«Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к Третьей мировой войне», – подчеркнул Брайен.

По его мнению, США думают о подобном разрешении, так как киевский режим может потерпеть поражение еще до начала выборов американского президента. В таком случае команде действующего президента Джо Байдена придется объяснять, почему они поддержали проигравшую сторону, а не завершили противостояние с помощью дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.