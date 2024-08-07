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    Зачем ВСУ атаковали Курскую область
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ
    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
    Захарова нашла объяснение атаке ВСУ на Курскую область
    Военкор Поддубный: Украинские силы насыщали курское приграничье техникой
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    Аналитик назвал точку невозврата в украинском конфликте
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки

    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

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    7 августа 2024, 14:50 • Новости дня

    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии

    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством отметил мужество строителей и сотрудников коммунальных служб, которые занимаются восстановлением объектов на территории Донбасса и Новороссии.

    «Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За два года они ввели в строй 20 тыс. объектов», – сказал он, передает ТАСС.

    В числе таких объектов – жилье, дороги и «все необходимое для нормальной жизни людей», добавил глава государства.

    В ходе совещания Путин в формате видеосвязи открыл инфекционную больницу в Перми, детсад в Симферополе и школу в Нижегородской области.

    Краевая клиническая инфекционная больница в Перми стала одним из самых крупных медицинских объектов в регионе. Она занимает территорию более 64 тыс. кв. м и рассчитана на 232 койки.

    Детсад в Симферополе рассчитан на 260 мест с пространством для прогулок на 5 тыс. кв. м, а школа в поселке Дубенки Нижегородской области рассчитана на полторы тысячи мест.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о разработке мастер-планов по развитию Донбасса и Новороссии.

    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

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    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

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    7 августа 2024, 12:15 • Видео
    Африканский позор Украины

    МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

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    6 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Соловьев: Над Нью-Йорком в ДНР водружен российский флаг
    Соловьев: Над Нью-Йорком в ДНР водружен российский флаг
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой народной республике водружен флаг России, сообщил телеведущий Владимир Соловьев во вторник вечером.

    Флаг России водрузили над зданием школы военнослужащие 9-й мотострелковой бригады (бывший штурмовой батальон «Сомали»), сообщил Соловьев в своем Telegram-канале.

    В подтверждение своим словам он опубликовал видеозапись, на которой военный забрался на крышу здания и установил там российский флаг.

    Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что значительные силы ВСУ попали в окружение около Нью-Йорка.

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    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

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    7 августа 2024, 03:46 • Новости дня
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин приглашен на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщили посольства обеих стран.

    В посольстве Мексики сообщили, что Путину направлено «приглашение России принять участие в инаугурации». Главе российского государства предстоит определить, намерен ли он сам принять участие в церемонии «или назначить другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», пояснили в диппредставительстве. В российском посольстве в Мексике подтвердили, что российская сторона получила приглашение, пишут «Известия».

    Издание указывает, что Мексика подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. Также отмечается, что точный список гостей церемонии пока не был озвучен. Уже известно, что Мексика не пригласит Перу и Эквадор из-за дипломатического кризиса.

    «Известия» считают, что Мексика при Шейнбаум, вероятно сохранит нейтральную политику в отношении украинского конфликта.

    Напомним, Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны. Нынешний лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор – основатель Morena, Шейнбаум – его верная соратница. В период его президентства отношения Мехико и Вашингтона сильно ухудшились. Лопес Обрадор очень жестко дал понять, что не позволит втянуть свою страну в кризис вокруг Украины.

    В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

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    5 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российские военнослужащие группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.

    Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.

    В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.

    Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.

    Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.

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    7 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области

    Эксперт Леонков: ВСУ атакой на Курскую область надеялись отвлечь ВС России с Торецкого и Покровского направлений

    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для прорыва в Курской области ВСУ не хватает техники и личного состава. Сама операция, судя по всему, призвана усилить позиции Киева перед возможными мирными переговорами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области.

    «Судя по всему, офис Зеленского принял решение о начале операции по прорыву линии боевого соприкосновения в Курской области. Силы противника поддерживаются артиллерией, системами залпового огня и БПЛА. Вполне вероятно, что ВСУ попытаются применить и F-16. Насколько известно, в настоящий момент к уже имеющемуся личному составу перебрасываются резервы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Для отражения атаки Россия привлекает авиацию, работает артиллерия. Несмотря на сохраняющуюся динамику боевых действий, шансов добиться какого-то успеха у противника крайне мало. Для продвижения вглубь российских территорий требуются силы значительно большие, чем те, которые используют ВСУ», – подчеркивает он.

    «Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что до этого подобные попытки прорыва противник предпринимал в районе Белгорода. Скорее всего, ВСУ сочли перспективу продвижения в данном регионе маловероятной. Вполне возможно, что выбор Курской области делался из соображений эффекта неожиданности. Тем более, что действиям противника сопутствует и лесистая местность», – считает он.

    Леонков также допустил, что нажимом на Курском направлении ВСУ надеялись на то, что России придется перебрасывать силы с других направлений для отражения атаки. Речь могла идти о Торецком или Покровским направлениях. «Однако замысел провалился. Наши военные справляются с поставленными задачами имеющимися ресурсами», – заключил эксперт.

    Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Министерства обороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой помощи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие.

    В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

    Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

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    5 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

    Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте
    @ Chicago Tribune/TNS/ABACA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе понимают, что российские спортсмены способны в честной борьбе одолеть иностранных атлетов. Поэтому США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее СВР сообщила о готовящейся в США кампании по дискредитации российских спортсменов.

    «Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

    «К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

    «Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

    «Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

    При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

    Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

    В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.

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    7 августа 2024, 13:05 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку Курской области

    Врио главы Курской области: Путин пообещал поддержку региону по всем направлениям

    Путин пообещал поддержку Курской области
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале, что доложил главе государства об обстановке в регионе, Путин держит ситуацию на личном контроле.

    Смирнов добавил, что сейчас в Курской области обстановка контролируемая.

    За ночь в регионе развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения, там находятся 302 человека, в том числе более 120 детей.

    В Курскую область выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, региону направлены дополнительные средства и другая помощь.

    Также оперативный штаб принял решение отменить в Курской области проведение всех массовых мероприятий.

    В Минобороны ранее заявили, что ВС России не дали противнику проникнуть вглубь страны и продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области.

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    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

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    6 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин пообещал решить «затыки» со строительством белорусского порта в Мурманске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил готовность обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко проблемы со строительством белорусского порта в Мурманске, если таковые возникнут.

    «Просто вовремя реагировать, потому что мы тогда переговорим с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. В целом экономика Белоруссии в этом заинтересована. У нас ведь тоже бюрократии много. Поэтому надо и с той стороны активизировать. Если надо, то вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем», – сказал Путин в ходе встречи с главой Мурманской области Андреем Чибисом, передает ТАСС.

    Чибис в свою очередь заверил, что «пока каких-то серьезных «затыков» нет», и пообещал обратиться к Путину, если они появятся.

    Ранее стало известно, что белорусская компания намерена к 2028 году построить в Мурманске большой порт для перевалки грузов из республики.

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    7 августа 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области

    Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации в Курской области

    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в Ново-Огарево, заседание он начал с обсуждения ситуации в Курской области, происходящее там он назвал провокацией Киева.

    «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – передает его слова ТАСС.

    Президент добавил, что проведет в среду совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области.

    «Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – добавил Путин. Эту работу он поручил координировать вице-премьеру Денису Мантурову.

    В совещании принимают участие отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт.

    Кроме того, Путин на совещании по видеосвязи откроет несколько объектов в различных российских регионах. Мероприятие пройдет в преддверии Дня строителя 11 августа.

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    5 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жены участников специальной военной операции являются лучшими психологами, заявил президент России Владимир Путин.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с Путиным рассказала ему о просьбах находящихся в реабилитационных центрах бойцах СВО, попросивших предусмотреть возможность отдыха с женами в качестве психологической помощи, передает РИА «Новости».

    «Самые лучшие специалисты», – ответил глава государства, имея в виду жен, которые могут помогать военнослужащим в ходе реабилитации.

    Ранее Путин запретил увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года.

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    5 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Россия решает новые задачи достойно

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия решает новые задачи достойно, с хорошим результатом, но расслабляться нельзя, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

    «В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на встрече с руководителями обеих палат Федерального собрания поблагодарил Володина и Матвиенко за слаженную и плодотворную работу парламента.

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