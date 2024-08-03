Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.28 комментариев
Украинский мобилизованный пожаловался на отсутствие подходящей обуви в ВСУ
Подполье: Украинский мобилизованный пожаловался на отсутствие подходящей обуви в ВСУ
Украинский мобилизованный из Харькова, попавший в руки сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат) по пути в магазин, сообщил пророссийским подпольщикам о проблемах с обеспечением военнослужащих ВСУ снаряжением.
В распределительном центре, куда украинские мобилизованные попадают после прохождения медкомиссии, выдают снаряжение не по размеру, пожаловался украинец координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву, передает РИА «Новости».
«Ты получаешь снарягу, примерно 4–6 предметов из 7. Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-й», – сообщил он на условиях анонимности.
Ранее подполье сообщило о гибели солдат ВСУ из-за вспышки неустановленной желудочно-кишечной инфекции.