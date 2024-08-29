В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
Фрадков: ПСБ предоставит семьям военных возможность купить квартиры по льготным условиям
Почти 4 тыс. семей сотрудников предприятий оборонного комплекса получат возможность приобрести квартиры на льготных условиях, сообщил глава Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Скидка на жилье может составлять от 15% до 50% от рыночной стоимости. <…> Это дополнительный внебюджетный источник поддержки для данной категории клиентов», – отметил Фрадков.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Промсвязьбанка подчеркнул важность работы этого учреждения.
«ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – сказал глава государства.
Фрадков проинформировал Путина о сопровождении гособоронзаказа, а также о взаимодействии с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами. Он также рассказал о предоставлении финансовых услуг военнослужащим, военным пенсионерам и работникам ОПК.