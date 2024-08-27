Обвиненный в участии в «пророссийской сети» продюсер Марчевский лишен убежища в Словакии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным портала, соответствующее решение вступило в силу 25 июля, но об этом стало известно только сейчас, передает ТАСС.

Как пояснили Euractiv в словацком ведомстве после дела департамент миграции МВД вынес решение об отмене временной защиты.

Как пояснили Euractiv в словацком ведомстве, после оценки дела департамент миграции МВД вынес решение об отмене временной защиты». Нынешнее местонахождение Марчевского неизвестно.

Ранее по инициативе Чехии ЕС ввел санкции против предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и Voice of Europe.