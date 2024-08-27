  • Новость часаРоссийские военные отразили атаку ВСУ на Малую Локню в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай нашел замену российскому углю
    Украина сосчитала число прилетевших по ней в понедельник ракет
    Эксперт объяснил приоритет целей при массированном ударе по Украине
    ОАЭ направили Франции требования по «гражданину Эмиратов» Дурову
    Новые взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    Российские военные отразили атаку ВСУ на Малую Локню в Курской области
    Нанесен удар по базе иностранных инструкторов в Кривом Роге
    Пентагон признал успехи войск России на Красноармейском направлении
    Популярность Telegram выросла во Франции и США после ареста Дурова
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    27 августа 2024, 08:59 • Новости дня

    Володин обвинил США в давлении на Францию в связи с задержанием Дурова

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стало результатом давления со стороны США.

    В своем Telegram-канале он указал, что американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную мессенджерскую платформу и таким образом расширить свое влияние в информационном пространстве.

    Как отметил Володин, Госдепартамент и ЦРУ США неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Спикер Госдумы считает, что именно этот отказ стал причиной преследования Дурова.

    Также политик подчеркнул, что задержание Дурова – это не просто изолированный инцидент, а часть более широкой кампании США по контролю над глобальной сетью.

    Володин призвал государства, где активно используется Telegram, задуматься о том, хотят ли они, чтобы Вашингтон имел возможность вмешиваться в работу этой платформы.

    В заключение спикер Госдумы выразил мнение, что предстоящие президентские выборы в США стали дополнительным стимулом для американских властей усилить давление на Telegram, так как президенту США Джо Байдену необходимо «продемонстрировать избирателям свою жесткую позицию в отношении России».

    Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

    25 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Найдено «пророчество» Жириновского о Дурове

    Жириновский шесть лет назад предрек Павлу Дурову проблемы в «чужом углу»

    Найдено «пророчество» Жириновского о Дурове
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад поздравлял основателя Telegram Павла Дурова с днем рождения и призывал его вернуться на Родину.

    В специальном видеообращении в 2018 году к Дурову по случаю дня рождения бизнесмена Жириновский призывал его вернуться на Родину и говорил, что ему «хватит шляться по чужим углам», пишет «Комсомольская правда».

    По словам политика, он чувствовал, что Дурова «не принимает чужая земля», а потому «хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться». Он подчеркнул, что на Родине и интереснее, и веселее.

    «Тебя ждут родные берега!» – призвал Жириновский Дурова.

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Коментарии (20)
    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

    Коментарии (9)
    26 августа 2024, 19:50 • Видео
    Зачем Дуров потребовался Макрону

    В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    Коментарии (2)
    25 августа 2024, 23:35 • Новости дня
    Спутница Дурова пропала после его ареста во Франции

    Baza: Сопровождавшая Дурова блогер Юлия Вавилова пропала после его ареста во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Криптокоуч Юлия Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста, сообщили родственники девушки.

    Сообщается, что девушка разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, отец с ней связывался в начале августа в ее день рождения. Вавилова ему рассказала, что собирается посетить Францию, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Предположительно, криптокоуч Юлия Вавилова, сопровождала Дурова на протяжении всей его поездки от Казахстана, и до Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что Павел Дуров, который был задержан накануне в Париже, планировал провести в городе как минимум вечер. СМИ писали, что с ним при задержании находился телохранитель и девушка.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

    Коментарии (4)
    25 августа 2024, 03:45 • Новости дня
    Маск после задержания Дурова предрек «казни» в Европе за лайки мемов

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск пошутил, что после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова в Европе к 2030 году начнут казнить людей за размещение шуточных изображений (мемов) в интернете.

    «На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», – цитирует ТАСС Маска.

    Ранее Маск назвал задержание Дурова «рекламой Конституции США».

    Американский журналист Такер Карлсон назвал предупреждением всем владельцам платформ задержание Дурова во Франции.

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    Коментарии (6)
    25 августа 2024, 02:10 • Новости дня
    В МИД России прокомментировали арест Дурова во Франции

    МИД: Представители Дурова не обращались в посольство России в связи с его арестом

    Tекст: Вера Басилая

    Представители бизнесмена Павла Дурова не обращались в посольство России во Франции в связи с его задержанием, но российские дипломаты предприняли необходимые шаги по прояснению ситуации, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД подчеркнули, что в посольстве России во Франции сразу же начали прояснять ситуацию в связи с задержанием Дурова, несмотря на то, что его представители не обращались за помощью, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Дуров отправлен под стражу во Франции.

    Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    В Telegram прокомментировали задержание Дурова во Франции

    Команда Telegram назвала абсурдом обвинения в адрес владельца в «злоупотреблениях на платформе»

    Tекст: Вера Басилая

    Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею, Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах, следует из заявления команды Telegram.

    В заявлении компании говорится, что команда соцсети ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием генерального директора Telegram Павла Дурова. В Telegram подчеркнули, что владельцу сети нечего скрывать, платформа соблюдает законы ЕС, модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, передает РИА «Новости».

    Команда платформы считает абсурдным обвинения в адрес владельца платформы за злоупотребления ею.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».

    Коментарии (7)
    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Коментарии (2)
    24 августа 2024, 18:00 • Новости дня
    BI: ВСУ вынуждены самостоятельно усиливать защиту танков Abrams

    Business Insider: ВСУ начали самостоятельно усиливать защиту танков Abrams

    BI: ВСУ вынуждены самостоятельно усиливать защиту танков Abrams
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина самостоятельно усиливает защиту американских танков Abrams, поскольку США поставили их без улучшенной брони.

    «Украина усиливает защиту танков Abrams. <...> Они США поставляют танки без улучшенной брони», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Business Insider.

    Бывший офицер британской армии Николас Драммонд пояснил изданию, что США отправляют танки без улучшенной брони с обедненным ураном из соображений секретности.

    Также журнал Military Watch сообщал, что Украина за последние полгода утратила около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця».

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    Глава НАСА заявил, что экипаж Boeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж Boeing Starliner вернется на Землю с Международной космической станции только в феврале 2025 года, при этом космическое судно будет возвращено без экипажа, сообщил администратор НАСА Билл Нельсон.

    «НАСА решила, что Бутч и Санни вернутся с девятой командой в следующем феврале, а Starliner вернется без экипажа», – заявил он на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Точное время возвращения космического аппарата на Землю пока не уточняется. По словам Нельсона, это решение также затрагивает миссию Crew-9 и астронавтов, назначенных для полета в сентябре.

    «Мы также продолжаем работу над завершением назначения экипажа и обновлением плана подготовки», – добавил представитель НАСА.

    Ранее сообщалось, что корпорация Boeing провела свой первый пилотируемый запуск к МКС корабля CST-100 Starliner с людьми на борту.

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 07:10 • Новости дня
    Следователь заявил, что Дуров знал о его розыске во Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров полетел во Францию с целью участия в бизнес-ужине в Париже, зная о выписанном на его имя ордере на арест, сообщили французские СМИ.

    Неназванный французский следователь заявил французским СМИ, что Дуров знал, что его разыскивают во Франции, но не отказался от поездки, передает РИА «Новости».

    Французские СМИ писали, что выданный ордер на розыск Дурова предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена во Францию.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Коментарии (4)
    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

    Коментарии (2)
    25 августа 2024, 02:35 • Новости дня
    Маск назвал арест Дурова «рекламой Конституции США»

    Илон Маск назвал арест Дурова «рекламой Конституции США»

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск назвал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции «рекламой» первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

    «Посмотрите эту рекламу первой поправки. Она очень убедительна», – написал Маск в X( бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал предупреждением всем владельцам платформ задержание Дурова во Франции.

    Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 02:00 • Новости дня
    Основатель Telegram Дуров отправлен под стражу во Франции

    Parisien: Ордер на арест Дурова предполагал активацию при прибытии бизнесмена во Францию

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров помещен под стражу после задержания в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, ордер на его арест был активирован только при прибытии бизнесмена во Францию, сообщили французские СМИ.

    Сообщается, что французские власти считают Дурова соучастником нескольких преступлений, в том числе, из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны, передает РИА «Новости».

    Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись во Франции, поскольку знал, что является там персоной нон-грата.

    Между тем, Parisien пишет, что выданный французскими властями ордер на розыск Дурова предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена во Францию.

    Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    СМИ сообщили, что французские власти заподозрили Дурова якобы в соучастии в терроризме и наркотрафике.

    Политики и блогеры выступили за освобождение основателя мессенджера Павла Дурова, а администраторы крупнейших каналов запустили тег #FREEDUROV.

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 04:45 • Новости дня
    Степашин допустил переговоры по Украине между Россией и США

    Экс-премьер Степашин заявил о неизбежности переговоров России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США и Россия будут вести переговоры по Украине, но только после выборов американского президента, в Киеве и в Европе договариваться не с кем, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По его словам, Москва и Вашингтон вынуждены будут разговаривать после выборов в США, потому что в Европе нет «переговорщиков». Степашин отметил, что нынешних лидеров европейских государств, особенно Эммануэля Макрона и Олафа Шольца нельзя сравнивать с такими личностями, как Гельмут Коль или Жак Ширак, поэтому остается разговаривать только с Госдепом США, который определяет внешнюю политику, передает ТАСС.

    По мнению экс-премьера России, США невыгодны дальнейшее продолжение боевых действий на Украине, и Вашингтон будет заинтересованы в этих переговорах. Степашин считает, что способствовать переговорам будет большой внутренний долг США – несколько десятков триллионов долларов.

    По мнению Степашина, надо разговаривать только с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает»,  а на Украине вести переговоры не с кем.

    Ранее Дональд Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может».

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 00:53 • Новости дня
    Французские следователи отпустили телохранителя и ассистентку Дурова

    Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, позднее их отпустили, сообщила Figaro.

    Как сообщил источник Figaro телохранитель и ассистентка «постоянно сопровождали» Дурова, пишет «Коммерсант».

    Напомним, СМИ сообщали, что с Дуровым в Париж, предположительно, прилетели его охранник и криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщали, что она  разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, после его ареста перестала выходить на связь.

    Вавиловой 24 года, до переезда в Дубай она жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы. В Дубае вела соцсети на английском языке. Называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    В субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

    Коментарии (0)
    Главное
    Подполье сообщило о взрыве в Николаевской области
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление боевых действий
    Минобороны показало кадры ликвидации украинской ДРГ на Кинбурнской косе
    Виновные в теракте на Крымском мосту скрылись за пределами России
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    В США задержан гражданин Венгрии за закупку военных радиостанций для России
    Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину

    Китай нашел замену российскому углю

    Китай серьезно сократил закупки российского угля, по-прежнему оставаясь крупнейшим в мире потребителем этого углеводорода. Почему Китай отказался от части российского угля? И какое будущее это сулит российским угольщикам? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония устроила гонения на православие по украинскому сценарию

    Таллин требует от Эстонской православной церкви полного разрыва контактов с РПЦ. Гонения на организацию начались еще в 2022 году. Основная претензия властей прибалтийской республики – недостаточно антироссийская позиция местной православной церкви. Однако эксперты уверены: усиление напрямую связано с офисом Зеленского, который подал пример с УПЦ. Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ пытается предотвратить новую войну на Балканах

    Директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово. Сербские власти визита Бернса как будто стыдятся – и повод для этого у них есть. В то же время директор ЦРУ явно пытается предотвратить новую войну на Балканах, потому что еще одну войну США не потянут. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............