Володин обвинил США в давлении на Францию в связи с задержанием Дурова

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что американские власти таким образом стремятся взять под контроль популярную мессенджерскую платформу и таким образом расширить свое влияние в информационном пространстве.

Как отметил Володин, Госдепартамент и ЦРУ США неоднократно пытались обязать Telegram проводить предварительную модерацию контента и предоставлять данные пользователей, однако основатель мессенджера отказался идти на уступки. Спикер Госдумы считает, что именно этот отказ стал причиной преследования Дурова.

Также политик подчеркнул, что задержание Дурова – это не просто изолированный инцидент, а часть более широкой кампании США по контролю над глобальной сетью.

Володин призвал государства, где активно используется Telegram, задуматься о том, хотят ли они, чтобы Вашингтон имел возможность вмешиваться в работу этой платформы.

В заключение спикер Госдумы выразил мнение, что предстоящие президентские выборы в США стали дополнительным стимулом для американских властей усилить давление на Telegram, так как президенту США Джо Байдену необходимо «продемонстрировать избирателям свою жесткую позицию в отношении России».

Ранее во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

