Польша заявила о «гибридной войне» против нее

Замминистра обороны Польши Томчик счел метеозонды с надписями на кириллице инструментами «гибридной войны»

Tекст: Антон Антонов

По словам замминистра, Польша сталкивается с «де-факто гибридной войной». «Польша сегодня находится в состоянии войны, только в состоянии гибридной войны», – приводит слова Томчика РБК со ссылкой на PAP.

Он заявил, что метеозонд «за несколько сотен долларов» может «воздействовать» на все население – «достаточно иметь несколько слов на кириллице, и об этом напишут все порталы в Польше». Томчик считает, что метеозонды могут спровоцировать «дискуссии и расколы в обществе», недоверие граждан к властям.

Кроме того, по его словам, за год Польша подвергается примерно 5 тыс. хакерских атак, защитой от них заняты 2,5 тыс. военных.

Напомним, в Польше упали несколько метеозондов с надписями на кириллице. По утверждению польской стороны, аэростаты могли быть принесены из Калининградской области.