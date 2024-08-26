Роспотребнадзор рекомендовал изоляцию контактировавших с больными оспой обезьян

Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова

Shot: Пропавшая спутница Дурова Вавилова переехала в Дубай из Москвы

Tекст: Вера Басилая

Вавиловой 24 года, она до переезда в Дубай жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канале Shot.

В 2022 году криптокоуч переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке. Вавилова называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

Судя по фотографиям и постам в соцсетях, Вавилова недавно посещала Казахстан и Кыргызстан, в те же дни, что и Павел Дуров, но совместных снимков с бизнесменом у девушки нет.

Ранее Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста.

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.