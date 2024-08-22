Названо потенциальное число американцев, которых может заинтересовать указ Путина о переселенцах

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, указ президента заметно упростит въезд и пребывание в России иностранцев из недружественных стран, однако это нововведение требует уточнения правил въезда в страну.

«В США и ЕС есть много людей, которые могут быть провокаторами, подсадными утками или шпионами. Поэтому с каждым претендентом нужно проводить собеседование на уровне консульства, как это делается, например, в США», – сказал эксперт.

Он отметил, что сотрудники консульства могут даже интуитивно определить человека, скрывающего что-то, это касается также и обычных преступников. Беслангуров допустил, что попытаться может приехать, например, выходец из Северной Африки, проживающий во Франции и поджигающий там машины. «Зачем нам такие мигранты?» – указал эксперт.

Кроме того, Беслангуров предложил изменить анкету для прибывающих в Россию иностранцев, дополнив ее согласием с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Также необходимо указать: если иностранец на деле окажется сторонником экстремистских движений, то он будет депортирован. «Ну и, безусловно, всем нужно сдавать тест на ВИЧ и наркотики», – уточнил юрист.

«Что касается политического значения этого указа, то это сильнейший удар по США и, наверное, самый сильный ход Москвы после начала СВО. Ведь дело не в количестве приезжающих, а в качестве. Один условный Маск, переехавший из Техаса в Москву, нанесет США, кроме финансового, сильнейший имиджевый удар. Это будет первой новостью всемирной повестки», – объяснил эксперт.

По его оценкам, в США проживает около 6 млн православных, эта цифра растет. Также в Штатах живут около 3 млн традиционных католиков, которые не признают догмат Римской католической церкви с ее дрейфом в сторону одобрения ЛГБТ. Много традиционных католиков также проживает во Франции.

Ранее американский журналист, принявший православие, Чарльз Баусман заявил, что из США в Россию готовы переехать не менее 1 млн человек, а общий поток из Америки, Европы и других стран «западной цивилизации» в Россию может составить около 3 млн человек.

Напомним, Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переезде в Россию тем, кто не согласен с ценностями Запада.

