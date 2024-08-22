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Названо потенциальное число американцев, которых может заинтересовать указ Путина о переселенцах
В США живет как минимум несколько миллионов человек, которых может заинтересовать указ президента России Владимира Путина об оказании помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по миграционному праву Тимур Беслангуров.
По его словам, указ президента заметно упростит въезд и пребывание в России иностранцев из недружественных стран, однако это нововведение требует уточнения правил въезда в страну.
«В США и ЕС есть много людей, которые могут быть провокаторами, подсадными утками или шпионами. Поэтому с каждым претендентом нужно проводить собеседование на уровне консульства, как это делается, например, в США», – сказал эксперт.
Он отметил, что сотрудники консульства могут даже интуитивно определить человека, скрывающего что-то, это касается также и обычных преступников. Беслангуров допустил, что попытаться может приехать, например, выходец из Северной Африки, проживающий во Франции и поджигающий там машины. «Зачем нам такие мигранты?» – указал эксперт.
Кроме того, Беслангуров предложил изменить анкету для прибывающих в Россию иностранцев, дополнив ее согласием с тем, что Россия проводит спецоперацию на Украине. Также необходимо указать: если иностранец на деле окажется сторонником экстремистских движений, то он будет депортирован. «Ну и, безусловно, всем нужно сдавать тест на ВИЧ и наркотики», – уточнил юрист.
«Что касается политического значения этого указа, то это сильнейший удар по США и, наверное, самый сильный ход Москвы после начала СВО. Ведь дело не в количестве приезжающих, а в качестве. Один условный Маск, переехавший из Техаса в Москву, нанесет США, кроме финансового, сильнейший имиджевый удар. Это будет первой новостью всемирной повестки», – объяснил эксперт.
По его оценкам, в США проживает около 6 млн православных, эта цифра растет. Также в Штатах живут около 3 млн традиционных католиков, которые не признают догмат Римской католической церкви с ее дрейфом в сторону одобрения ЛГБТ. Много традиционных католиков также проживает во Франции.
Ранее американский журналист, принявший православие, Чарльз Баусман заявил, что из США в Россию готовы переехать не менее 1 млн человек, а общий поток из Америки, Европы и других стран «западной цивилизации» в Россию может составить около 3 млн человек.
Напомним, Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переезде в Россию тем, кто не согласен с ценностями Запада.