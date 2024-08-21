В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
Трамп заявил, что преступность в США вышла из-под контроля
Трамп заявил, что преступность в США вышла из-под контроля и раскритиковал демократов за «либеральную политику»
Уровень преступности в США вышел из-под контроля во время президентского срока демократа Джо Байдена. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мичигане.
«Преступность в Америке вышла из-под контроля», – заявил политик, передает ТАСС.
По его словам, из-за «либеральных слабых политиков» матери теряют своих детей.
Трамп также назвал нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «экстремистом», который поддерживает преступность.
Ранее Трамп заявил о готовности признать поражение в борьбе за пост президента США на «честных и свободных выборах».