Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
ОСК спустила на воду новый танкер-химовоз «Волготранс-2502»
Южный центр судостроения и судоремонта ОСК спустил на воду новый танкер-химовоз проекта RST 25/7 «Волготранс-2502». Судно, предназначенное для перевозки нефтепродуктов и химических грузов, соответствует самым современным требованиям безопасности и экологичности.
Новый танкер оснащен шестью грузовыми танками и способен перевозить различные виды грузов, включая сырую нефть, нефтепродукты и химические вещества. Судно полностью соответствует международным стандартам безопасности и экологичности, что позволяет ему осуществлять перевозки по всему миру, говорится в сообщении на сайте ОСК.
Танкер «Волготранс-2502» полностью соответствует международным требованиям для перевозки нефтепродуктов, включая двухотсечную непотопляемость, удовлетворяет габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути.
После спуска судна на воду специалисты завода проведут достроечные работы, швартовные и ходовые испытания, по завершении которых судно будет готово для передачи в эксплуатацию. Судно строится по заказу АО «Машпромлизинг» для судоходной компании «Волготранс».