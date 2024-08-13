После краткого концерта уровня сельского ДК на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона с трибуны. И группа натовцев в форме родов войск начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – и какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.1342 комментария
В ООН сообщили об обстреле 500 школ в секторе Газа
ООН: За время конфликта Израиля и ХАМАС в Газе разрушены 500 школ
В секторе Газа по меньшей мере 477 из 564 школ подверглись обстрелам и разрушениям в ходе конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных палестинских территориях.
По данным ООН, прямому удару подверглись 344 школы, а 133 были разрушены в результате боевых действий. Отмечается, что пострадали 264 государственных школы, 57 частных и 156 школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.
В докладе подчеркивается, что с начала боевых действий после нападения ХАМАС были нанесены удары по 180 школам, где размещались беженцы.
Ранее в армии Израиля сообщили, что при ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада».