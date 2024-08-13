В ООН сообщили об обстреле 500 школ в секторе Газа

ООН: За время конфликта Израиля и ХАМАС в Газе разрушены 500 школ

Tекст: Вера Басилая

По данным ООН, прямому удару подверглись 344 школы, а 133 были разрушены в результате боевых действий. Отмечается, что пострадали 264 государственных школы, 57 частных и 156 школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.

В докладе подчеркивается, что с начала боевых действий после нападения ХАМАС были нанесены удары по 180 школам, где размещались беженцы.

Ранее в армии Израиля сообщили, что при ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада».