Шендерович и Пархоменко ополчились на Шлосберга за осуждение радовавшихся вторжению в Курскую область

Шлосберг: «Партия чужой крови» пробила очередное дно после атаки на Курскую область

Tекст: Кристина Цыцура

Шлосберг на странице в социальной сети заявил, что так называемая «Партия чужой крови» «пробила дно». Он выразил недоумение по поводу того, как люди, думающие и говорящие на русском языке, могут радоваться гибели мирных жителей в Курской области и военнослужащих ВС России.

«Наиболее одаренные представители этой партии уже измеряют расстояние от Курской области до Москвы в километрах и часах. Очевидно, они надеются вернуться в Россию за броней чужих танков. Очень странные люди. У них серьезные проблемы с политическими хромосомами», – заявил он.

В своей публикации Шлосберг подчеркнул, что политик перестанет быть политиком своей страны, если начнет желать смерти своим же гражданам. Он напомнил оппозиции о необходимости быть ответственными перед народом, противостоять политическому классу, а не обществу.

Шлосберг заявил в публикации следующее: «Отрыв от родины, в том числе изгнавшей тебя родины, – тяжелое испытание. Чтобы его пройти, надо сберечь в себе понимание родственных связей со страной – даже в такие тяжелейшие времена, когда народ не понимает и не принимает тебя».

Обращаясь к представителям оппозиции, Шлосберг указал, что недопустимо желать своему народу смерти, горя и несчастий. Не стоит этого делать даже, находясь за границей, добавил он.



«Российский политик, радующийся гибели российских граждан, перестает быть российским политиком. Это тоже политический выбор, но тогда о таком выборе тоже надо сказать открыто. И не представлять себя российской оппозицией, не позорить флаги оппозиции своими кровавыми и злорадными ожиданиями», – заявил зампред партии.



Свой пост автор завершил словами с пожеланием, чтобы происходящее и сказанное представителями оппозиции не забылось. Это необходимо для того, чтобы желающие своим гражданам смерти люди «никогда не могли стать представителями народа, страданиям которого радуются».

«Потому что для мирного и человеческого будущего России такие люди не должны занимать в политике никакого места», – считает Шлосберг

В ответ публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) назвал позицию Шлосберга «интеллектуально ущербной» и сравнил с «кликушеством». Атаку на Курскую область Шендерович сравнил с 1944 годом в Германии. Также он сравнил нападение ВСУ с атаками ЦАХАЛ на ХАМАС.

Проживающий в США экономист Константин Сонин* (признан в России иноагентом), заочно осужденный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, заявил, что Шлосберг «прошел свой позорный путь». А журналист Сергей Пархоменко (признан в России иноагентом) назвал критику Шлосберга «бесславным концом».

Ранее Шендерович заявлял, что НАТО должно был разбомбить Россию еще в 2014 году, а в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом согласился направить свои гонорары на финансирование ВСУ.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Позже стало известно, что 55 человек из числа пострадавших при обстрелах находятся в стационарах, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.