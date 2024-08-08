Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.21 комментарий
Минздрав: От атак ВСУ на Курскую область пострадали более 60 человек
В результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, среди которых девять детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Со ссылкой на данные Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Мурашко сообщил, что в период с 6 по 8 августа в результате атак вооруженных формирований Украины в Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей, передает ТАСС.
Он также сообщил, что 38 пострадавших, в том числе пятеро детей, были госпитализированы в медицинские учреждения региона. «Амбулаторная помощь была оказана 19 людям, среди которых два ребенка», – добавил министр.
Ранее российские военные под Суджей спасли двух мирных жителей – отца и сына, которых ранее захватили в плен украинские диверсанты.