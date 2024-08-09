С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.7 комментариев
Мурашко: 12 человек остаются в тяжелом состоянии после обстрелов в Курской области
В Курской области 55 человек из числа пострадавших при обстрелах находятся в стационарах, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Из 55 пострадавших на лечении – восемь детей, амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям, указал министр, передает ТАСС.
Ранее детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова сообщила, что из-за продолжающихся атак ВСУ в регионе начали эвакуировать воспитанников Льговского центра соцпомощи.