Волк: Главу «Военторга» задержали по делу о хищениях

Tекст: Алексей Дегтярев

Средства в особо крупном размере, по версии следствия, похитили при исполнении контрактов для нужд Минобороны, сообщила Волк ТАСС.

Следователи полагают, что в 2019 году руководитель и сотрудники АО «Военторг» совместно с другими участниками, вступили в преступный сговор. Участники находились тогда в Москве, Северной Осетии – Алании, в Ставропольском крае, Псковской области и в других регионах.

Руководитель АО «Военторг» и «бенефициар подконтрольных организаций» доставлены в следственный департамент МВД, добавила она.