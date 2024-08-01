Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Волк: Главу «Военторга» задержали по делу о хищениях
Дело о хищении крупной суммой денег руководством и сотрудниками «Военторга» при исполнении государственных контрактов возбудили в МВД, руководитель учреждения задержан, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Средства в особо крупном размере, по версии следствия, похитили при исполнении контрактов для нужд Минобороны, сообщила Волк ТАСС.
Следователи полагают, что в 2019 году руководитель и сотрудники АО «Военторг» совместно с другими участниками, вступили в преступный сговор. Участники находились тогда в Москве, Северной Осетии – Алании, в Ставропольском крае, Псковской области и в других регионах.
Руководитель АО «Военторг» и «бенефициар подконтрольных организаций» доставлены в следственный департамент МВД, добавила она.