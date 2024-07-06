В Белгородской области уничтожен беспилотник ВСУ

  • Новость часаМИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены
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    Как смена власти в Иране затронет интересы России
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Welt: Теракты на «Северных потоках» планировались в 2014 году
    Политолог рассказал, кто мешает Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента США
    Российские войска освободили Сокол в ДНР
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    Экс-главу Сергокалинского района Дагестана задержали по подозрению в отмывании денег
    Россия и Иран объединили свои платежные системы
    Эстония передала Украине ЗРК Mistral и ракеты к ним
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    28 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 21:00 • Новости дня

    В Белгородской области уничтожен беспилотник ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны пресекли новую попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России, сообщило Минобороны.

    Около 18.45 в Белгородской области ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что погоня беспилотников за гражданским транспортом стала одним из развлечений украинских боевиков.

    6 июля 2024, 12:35 • Новости дня
    Эксперт увидел негативные для России нюансы в политике нового президента Ирана

    Политолог Сажин: Установление отношений с Западом требует от Ирана компромиссов в отношениях с Россией

    Эксперт увидел негативные для России нюансы в политике нового президента Ирана
    @ Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    После победы Масуда Пезешкияна на президентских выборах в Иране возможны негативные нюансы в российско-иранских отношениях, новый президент обещает установить политические и экономические отношения с Западной Европой и США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян получил во втором туре выборов более 53% голосов избирателей.

    «Масуд Пезешкиян – очень умеренный революционер, а не реформатор. В своей предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал, что главный политик в Иране – верховный лидер Али Хаменеи и его слово является окончательным. В то же время новый президент провозгласил, что Ирану необходима многовекторная политика. Не отрицая хороших отношений с Россией, Китаем и Индией, он обещал установить политические и экономические отношения с Западной Европой и США», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «В нынешних условиях вряд ли могут быть коренные изменения в российско-иранских отношениях, но возможны нюансы негативного свойства. Установление отношений с Западом требует от Ирана компромиссов в отношениях с Россией. Европейцы и американцы потребуют снижения активности российско-иранских отношений, прежде всего в военно-технической сфере», – добавил Сажин.

    Однако далекий от реформаторских идей Корпус стражей исламской революции (КСИР), который контролирует иранский ВПК и все военно-технические связи с другими странами, вряд ли захочет ослабления сотрудничества с Россией, полагает спикер. «Влияние президента и правительства на КСИР минимально, поэтому, я думаю, вопросы военно-технического сотрудничества с Россией будут решены положительно», – уверен эксперт.

    Собеседник не исключает, что при формировании нового правительства у президента могут возникнуть трудности. Судебная и законодательная власть в стране контролируется фундаменталистами и консерваторами. «Правительство Пезешкияна будет относительно реформаторским и в этих условиях президенту будет сложно проводить свою политику. Но не стоит говорить, что президент будет размахивать реформаторской саблей, он очень осторожный человек, поэтому будет действовать и убеждать своих политических оппонентов в правильности своих действий», – прогнозирует Сажин.

    По мнению собеседника, с избранием Пезешкияна согласился Али Хаменеи, который мог не допустить его участия в выборах. «Аятолла Хаменеи понял, что решить нынешние проблемы Ирана может человек не слишком консервативных взглядов, а близкий реформаторским силам. Если бы к власти пришел жесткий фундаменталист, то это могло бы привести к серьезным последствиям как внутри страны, так и за рубежом», – пояснил спикер.

    Одна из главных проблем страны – сложное положении экономики и финансов. «Сказывается не только влияние западных санкций, но, как говорят сами иранские экономисты, плохой менеджмент и коррупция», – добавил Сажин.

    Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян набрал во втором туре президентских выборов более 53% голосов избирателей. Консерватор Саид Джалили получил 44,3%. Явка составила 49,8%. В первом туре уровень явки был рекордно низким для Ирана – 40%.

    Внеочередные президентские выборы проводились в связи с гибелью в середине мая Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вместе с президентом на борту находились еще семь человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна.

    Президент Владимир Путин поздравил Пезешкияна с победой на выборах президента и подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном характеризуются дружественным и добрососедским укладом.

    Президент России выразил надежду, что деятельность Пезешкияна на новом посту будет способствовать укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества во благо обоих народов и в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.

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    5 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля

    Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» в ответ на критику со стороны Борреля из-за визита в Россию

    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что совершил визит с целью «открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру», эта цель «выполнена» и «будет продолжена в понедельник», передает ТАСС.

    Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

    В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.

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    6 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, сообщает The New York Times.

    Солдат обращался за помощью на смеси ломаного английского и русского, когда наступили сумерки. Один из солдат ВСУ выстрелил в торс русского солдата, который упал, но все еще дышал. После этого другой солдат выстрелил в голову, передает американская газета

    Об этом рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине по имени Каспар Гроссе, который был свидетелем этого происшествия.

    Гроссе отметил, что подобные случаи неоправданных убийств не редкость в зоне боевых действий. Он также рассказал о случае, когда солдат из подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, поднимавшего руки.

    Ранее сообщалось о других военных преступлениях ВСУ. Так, вооруженные силы Украины десятки раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего гибли мирные жители. В конце июня ВСУ обстреляли Севастополь, где пострадали 124 человека и четыре человека погибли, включая двоих детей.

    Также сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить женщину-бойца, ее успели спасти военнослужащие ВС России. Причиной, по которой с девушкой пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.


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    6 июля 2024, 06:53 • Новости дня
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    Реформист Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах президента Ирана одержал экс-министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян, он набрал более 53% голосов избирателей, сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

    Эслами сообщил, что за Пезешкияна проголосовали как минимум 53,6% избирателей, консерватор Саид Джалили набрал 44,3%. Явка составила 49,8%, передает ТАСС со ссылкой на IRIB.

    Напомним, участки должны были закрыться в 18.00 (17.30 мск), но время голосования трижды продлевалось. В первом туре уровень явки был рекордно низким для Ирана – 40%.

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    6 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    Политолог рассказал, кто мешает Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента США

    Американист Ордуханян: Супруга Джилл и сын наркоман заставляют Байдена идти на второй срок

    Политолог рассказал, кто мешает Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента США
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Дни Байдена как кандидата в президенты уже сочтены, фактически решение по этому поводу уже принято, но этому сопротивляются его сын наркоман Хантер и супруга Джилл, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. Президент США Джо Байден заявил, что откажется о участия в выборах только по воле Бога.

    «Заявление о том, что Байден согласен обдумать отказ от участия в выборах в США, если так велит Господь – очень любопытно. До сих пор непонятно, кого он считает Богом? Явно не Иисуса Христа, потому что президент США предал все мыслимые и немыслимые католические каноны, на которые он всегда ссылался, в частности, поддерживая аборты или вводя празднование «дня трансгендера», – отмечает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    «Господь Бог Байдена – это его спонсоры, которые его и сделали. Это State Street Corporation, JPMorgan Chase и прочий финансовый олигархат, на страже которого стоит Байден и его свита. Если Господь Бог в лице этих корпораций скажет ему отказаться от участия в выборах, то он, безусловно, прекратит свою кампанию», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, проблема Байдена в том, что его спонсоры уже потребовали от него снять свою кандидатуру, но президент «не слышит их в силу своего недуга». «Дни Байдена как кандидата в президенты сочтены, фактически решение по этому поводу уже принято. Но этому сопротивляется семья Байдена, в частности, сын наркоман Хантер и супруга Джилл, которая привыкла сидеть в кресле президента на «борту номер один» Boeing VC-25A», – подчеркнул эксперт.

    По оценке Ордуханяна, своими последними интервью Байдену не удалось убедить американцев, что возраст не мешает ему идти на второй срок.

    «Отказ Байдена снять кандидатуру – полнейшее фиаско. Все его дальнейшие действия по продолжению избирательной кампании – степень этого фиаско. Ситуация настолько критическая, что сделать здесь уже ничего нельзя. В ближайшее время все это будет реализовано путем отключения источников финансирования спонсорами политики Байдена», – пояснил политолог.

    Что касается прогнозов по поводу того, когда Байден объявит об уходе в отставку, «то это зависит от степени глухоты действующего президента». «Здесь заканчивается мой анализ как политолога. Дальше вступает в действие аналитика физиологии, медицины и психиатрии. Я не могу предположить, в каком ментальном состоянии будет завтра Джо Байден», – подчеркнул Ордуханян.

    Президент США Джо Байден заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что может отказаться от участия в выборах, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку.

    В интервью, которое транслировалось в пятницу вечером, 81-летний президент сказал корреспонденту Джорджу Стефанопулосу, что он был болен, измотан и плохо подготовился к президентским дебатам с республиканцем Дональдом Трампом на прошлой неделе.

    После провальных для Байдена дебатов наблюдатели единогласно заявили, что действующий президент немощный и должен снять свою кандидатуру с выборов. К этому решению призывают в том числе видные представители Демократической партии, членом которой является Байден.

    В ходе интервью Байден завил, что отказался пройти независимую когнитивную оценку. «Каждый день я прохожу полный неврологический тест», – пояснил Байден, добавив, что его работа на посту президента и во время предвыборной кампании была, по сути, когнитивным тестом: «Я прошел полный медосмотр».

    Байден отказался отвечать на вопросы о том, что может случиться, если больше демократов заставят его уйти: «Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Этого не произойдет», – сказал президент.

    На вопрос, считает ли он, что выиграть гонку 2024 года будет сложнее, чем выиграть гонку 2020 года против Трампа, Байден ответил: «Нет, когда вы баллотируетесь против патологического лжеца… Все социологи, с которыми я общаюсь, говорят мне, что это жребий… Я не думаю, что кто-то более квалифицирован, чтобы стать президентом и выиграть эту гонку, чем я».

    Коментарии (13)
    6 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США

    Байден согласился обдумать отказ от участия в выборах в США, если велит Господь

    Байден назвал условие отказа от участия в выборах в США
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах в США, если так повелит Господь.

    По словам Байдена, если «Господь Всемогущий сойдет с небес» и велит ему прекратить предвыборную гонку, он, «возможно, так и сделает», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Напомним, Байден заявил, что не считает себя немощным. Президент США не верит данным соцопросов, которые показывают, что поддержка Дональда Трампа среди американцев выше, чем у него.

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    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

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    6 июля 2024, 02:55 • Новости дня
    Меликов объяснил гибель полицейских в результате нападения боевиков в Дагестане
    Меликов объяснил гибель полицейских в результате нападения боевиков в Дагестане
    @ Aslan Isaev/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил большое число жертв среди правоохранителей в результате нападения боевиков в Дербенте и Махачкале, когда погибли 17 полицейских.

    Меликов раскритиковал «псевдоэкспертов, которые не держали в руках автомата, никогда не были допущены к коллективным или иным расчетам», но рассуждают о «соотношении потерь», передает РИА «Новости».

    Глава республики пояснил, что «нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское». Кроме того, силовики, «образно говоря, встали в ряд», чтобы перекрыть путь боевикам. Большинство погибших – сотрудники нарядов ДПС и ППС, первыми встретившие боевиков.

    Меликов выразил уверенность, что террористы «заранее изучили места, порядок, характер несения службы». При этом один из нарядов подвергся нападению, когда «осуществлял досмотр транспорта», закрыв собой «того, чью машину досматривал».

    Напомним, в результате нападения боевиков в Дагестане погибли 22 человека. 21 человек был убит террористами непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений.

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    6 июля 2024, 09:07 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили ЗРК С-300 ВСУ в Полтавской области
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского ЗРК С-300ПС в Полтавской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар был нанесен по позиции ЗРК в районе населенного пункта Коптево.

    «Уничтожены две пусковые установки С-300, машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ», – отмечено в сообщении.

    Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения СВО.

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    6 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    ВС России поразили стоянку беспилотников Bayraktar на аэродромах ВСУ
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки нанесли удар по стоянке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на двух военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, поражен нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    За тот же период группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы и Липцев Харьковской области, а также отразили пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».

    В боях с «Северной» группировкой ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, пикап, РСЗО «Град», установки Krab и Caesar, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    «Западная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах Синьковки, Степовой Новоселовки Харьковской области, Серебрянки, Григоровки, Торского и Кировска ДНР.

    Также отражено две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, гаубица Д-30, орудия М119 и L-119, три станции РЭБ «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Курдюмовки, Катериновки, Северска, Елизаветовки и Часова Яра ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 650 военнослужащих и 12 автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили гаубицы М777, М198 и FH-70, установку «Акация», орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия L-119, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й мотопехотной бригады ВСУ, 120-й и 128-й бригад теробороны в районах Великой Новоселки, Макаровки, Водяного и Урожайного ДНР, а также отразили атаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады противника.

    ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, две бронемашины, шесть автомобилей, орудие Д-20 и орудие М119.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах Работино, Пятихаток Запорожской области, Никольского и Разлива Херсонской области.

    В боях с группировкой «Днепр» украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, восемь автомобилей, три гаубицы М777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав» и полевой склад боеприпасов.

    Кроме того, ПВО России сбила три ракеты Storm Shadow, ракету HARM и авиабомбу Hammer, а также три снаряда РСЗО HIMARS и 55 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27283 БПЛА, 539 ЗРК, 16513 танков и других бронемашин, 1365 РСЗО, 11456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23378 единиц спецтехники.

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    5 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Эксперт предложил альтернативу чаю из растущих на даче растений и трав

    Травник Юровский предложил дачникам альтернативу магазинному чаю из растущих на огороде растений

    Эксперт предложил альтернативу чаю из растущих на даче растений и трав
    @ Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За основу для травяного чая можно взять ферментированный лист малины, добавить по вкусу мяту, мелиссу, котовник либо змееголовник, которые растут вблизи большинства российских дач, сказал газете ВЗГЛЯД травник с медицинским образованием, телеведущий Дмитрий Юровский. Он также рассказал, как сделать из растущих на даче трав успокаивающий отвар и снадобье для желудочно-кишечного тракта.

    «Говоря о замене магазинного чая, в первую очередь хочется вспомнить о малиновых листьях. Вообще, традиционно использовали для напитков малиновые листья жители Карелии: отрезали целые ветви малинового куста, преимущественно те, которые растению мешали, складывали их в корзину, где они немного бродили и в то же время подсушивались. В результате такого способа получается черный, ферментированный малиновый лист. Благодаря такой процедуре напиток из таких листьев приобретает приятный аромат, фруктовые нотки и терпкий вкус», – говорит Юровский.

    Дачники, по словам собеседника, легко могут повторить данный напиток либо приготовить из малиновых листьев другой, более слабый. Для него обрезанные листья малины необходимо промыть и высушить в темном месте. Листья приобретут насыщенный темно-зеленый цвет. Заваривается из таких листьев приятный, некрепкий напиток.

    «За городом очень легко найти различные виды мяты, которые чудесно между собой сочетаются при заваривании – такой напиток тоже можно использовать вместо чая. Некоторые ценители мяты специально высаживают у себя на даче пряные грядки. Многие любят ментоловый сорт мяты, но есть и шоколадный, и барбарисовый. Также нередко высаживают мелису, но и на ближайших опушках леса ее найти можно, поскольку она растет как сорняк», – делится травник.

    Тем, у кого дача на севере, доступны такие травы, как кошачий котовник и котовник Фассена, продолжает специалист. Эти травы нередко используются на приусадебных участках для озеленения, для создания ландшафтного дизайна, но мало кто знает, что их можно использовать как пряные композиции в чайных напитках. Они обладают седативным (успокаивающим) эффектом, помогают устранить чувство тревоги, нервного напряжения. Кроме того, к травам с успокаивающим эффектом, которые можно найти поблизости, относится змееголовник.

    «А если все соединить, то получается достаточно вкусный чай. За основу можно взять ферментированный лист малины, добавить по вкусу мяту, мелиссу и котовник. Если нам нужно, чтобы чай был просто успокаивающим, не навевал сон, тогда берем просто мяту, а если наоборот хотим поскорее уснуть, то добавляем котовник и змееголовник», – рассказывает Юровский.

    А если необходимо, чтобы чай положительно воздействовал на желудочно-кишечный тракт, то медик рекомендует добавить в чай из листьев малины семена пряных трав фенхеля, кориандр, тмин или высушенные семена укропа с огорода – получится ветрогонное средство для устранения метеоризма. Также вкусный и полезный чай получается из высушенной лекарственной ромашки, которая часто растет как сорняк.

    «Если к ромашке добавить цветы календулы, то получится не просто оздоравливающий напиток, но и хороший лечебный желчегонный сбор. Его полезно использовать людям весной, осенью и летом, а также при застаивании желчи. Такие сборы часто рекомендуются людям с нарушениями протоков желчевыведения в качестве альтернативы желчегонному средству», – говорит эксперт.

    Завариваются такие травы, по словам специалиста, в пропорции одна столовая ложка сухого продукта на стакан кипятка. Настаивается напиток 20 минут. Как правило, все эти растения не имеют каких-либо побочных эффектов. Однако, предупреждает травник, они могут повышать кислотность, поэтому людям с повышенной кислотностью употреблять их нежелательно.

    «Есть и ядовитые растения, которые мы не используем ввиду их чрезвычайной токсичности. Это, например, часто встречающиеся на дачных участках акониты (борец), живокость, наперстянка, лютики – собирать и сушить их в качестве замены магазинному чаю не стоит. Ну и сушить травы необходимо правильно: в сухом темном месте в веничках либо россыпью, но нельзя сушить на газетах или бумаге с типографской краской. Краска эта токсичная, и когда растения будут размачивать бумагу, токсины будут испаряться и могут попасть в конечный продукт», – заключил Юровский.

    Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что вместо обычного чая пьет заваренные, облитые кипятком травы с Алтая.

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    6 июля 2024, 17:38 • Новости дня
    На взорвавшейся насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
    На взорвавшейся насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месте взрыва газа на насосной канализационной станции в Волгограде произошло обрушение кровли, сообщило ГУ МЧС России по Волгоградской области.

    Сообщение об обрушении кровли поступило в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, туда направлены психологи.

    Тем временем в Сети появилось видео момента ЧП. В объектив камеры попала часть вспышки от взрыва, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «XY Волгоградъ».

    Ранее замглавы Волгоградской области Олег Николаев рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на насосной станции.

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    6 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Минобороны велело сразу заменять военным поврежденную форму в зоне СВО

    Евкуров сообщил о приказе Белоусова отменить срок ношения формы в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов отменил срок ношения формы в зоне специальной военной операции на Украине, в случае повреждения ее должны менять сразу, сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров сообщил, что «никаких сроков носки» в зоне СВО нет – если после штурма форма «вышла из строя», военный должен «сразу же» получить новую. «Все на месте есть», – заявил Евкуров. Он пояснил, что нормативы срока носки обмундирования применяются для мест постоянной дислокации, а не в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».

    Напомним, Белоусов подчеркнул, что срыв сроков строительства жилья для военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность.

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    6 июля 2024, 15:39 • Новости дня
    Россия и Иран объединили свои платежные системы

    Россия и Иран объединили свои платежные системы «Мир» и «Шетаб»

    Россия и Иран объединили свои платежные системы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран завершили интеграцию своих национальных платежных систем «Мир» и «Шетаб», сообщил глава Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Реза Фарзин.

    По его словам, владельцы карт «Шетаб» смогут снимать рубли в российских банкоматах уже с 22 августа этого года, передает ТАСС. В будущем граждане России также смогут расплачиваться картами «Мир» на территории Ирана.

    Кроме того, главы ЦБ Ирана и России подписали соглашение о ликвидности национальных валют. Это соглашение позволит упростить расчеты между двумя странами.

    Российская и иранская стороны в 2022 году договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».

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    6 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    Топливные резервуары загорелись на Кубани после атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары для хранения топлива, сообщил оперативный штаб региона.

    Ночью были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске в результате падения обломков сбитого беспилотника незначительно повреждена вышка сотовой связи. В Павловской фрагменты беспилотника упали на нефтебазе, где в результате началось «загорание резервуаров по хранению топлива». В Ленинградской также загорелся «резервуар с топливом». По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Напомним, в июне в результате падения украинского БПЛА на территории Ильского НПЗ произошел пожар. В конце мая в результате атаки БПЛА пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края. Также в мае был атакован НПЗ в Славянске-на-Кубани.

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