В Белгородской области уничтожен беспилотник ВСУ

Эксперт увидел негативные для России нюансы в политике нового президента Ирана

Политолог Сажин: Установление отношений с Западом требует от Ирана компромиссов в отношениях с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

«Масуд Пезешкиян – очень умеренный революционер, а не реформатор. В своей предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал, что главный политик в Иране – верховный лидер Али Хаменеи и его слово является окончательным. В то же время новый президент провозгласил, что Ирану необходима многовекторная политика. Не отрицая хороших отношений с Россией, Китаем и Индией, он обещал установить политические и экономические отношения с Западной Европой и США», – отмечает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«В нынешних условиях вряд ли могут быть коренные изменения в российско-иранских отношениях, но возможны нюансы негативного свойства. Установление отношений с Западом требует от Ирана компромиссов в отношениях с Россией. Европейцы и американцы потребуют снижения активности российско-иранских отношений, прежде всего в военно-технической сфере», – добавил Сажин.

Однако далекий от реформаторских идей Корпус стражей исламской революции (КСИР), который контролирует иранский ВПК и все военно-технические связи с другими странами, вряд ли захочет ослабления сотрудничества с Россией, полагает спикер. «Влияние президента и правительства на КСИР минимально, поэтому, я думаю, вопросы военно-технического сотрудничества с Россией будут решены положительно», – уверен эксперт.

Собеседник не исключает, что при формировании нового правительства у президента могут возникнуть трудности. Судебная и законодательная власть в стране контролируется фундаменталистами и консерваторами. «Правительство Пезешкияна будет относительно реформаторским и в этих условиях президенту будет сложно проводить свою политику. Но не стоит говорить, что президент будет размахивать реформаторской саблей, он очень осторожный человек, поэтому будет действовать и убеждать своих политических оппонентов в правильности своих действий», – прогнозирует Сажин.

По мнению собеседника, с избранием Пезешкияна согласился Али Хаменеи, который мог не допустить его участия в выборах. «Аятолла Хаменеи понял, что решить нынешние проблемы Ирана может человек не слишком консервативных взглядов, а близкий реформаторским силам. Если бы к власти пришел жесткий фундаменталист, то это могло бы привести к серьезным последствиям как внутри страны, так и за рубежом», – пояснил спикер.

Одна из главных проблем страны – сложное положении экономики и финансов. «Сказывается не только влияние западных санкций, но, как говорят сами иранские экономисты, плохой менеджмент и коррупция», – добавил Сажин.

Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян набрал во втором туре президентских выборов более 53% голосов избирателей. Консерватор Саид Джалили получил 44,3%. Явка составила 49,8%. В первом туре уровень явки был рекордно низким для Ирана – 40%.

Внеочередные президентские выборы проводились в связи с гибелью в середине мая Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вместе с президентом на борту находились еще семь человек, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна.

Президент Владимир Путин поздравил Пезешкияна с победой на выборах президента и подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном характеризуются дружественным и добрососедским укладом.

Президент России выразил надежду, что деятельность Пезешкияна на новом посту будет способствовать укреплению конструктивного двустороннего сотрудничества во благо обоих народов и в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности.