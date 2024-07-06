Гладков: ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что из-за атаки дронов-камикадзе на участке дороги Шебекино повреждены фары и багажник одного автомобиля.

Гладков отметил, что в селе Вознесеновка один дом загорелся, а в другом задымилась кровля, также пострадал трактор.

«Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы», – рассказал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников.

