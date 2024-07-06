Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.0 комментариев
ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали села Шебекинского округа Белгородской области
Села Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атаке со стороны ВСУ, пострадавших нет, повреждены жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что из-за атаки дронов-камикадзе на участке дороги Шебекино повреждены фары и багажник одного автомобиля.
Гладков отметил, что в селе Вознесеновка один дом загорелся, а в другом задымилась кровля, также пострадал трактор.
«Очаги возгорания на поле и кровле дома ликвидированы», – рассказал губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 27 беспилотников.