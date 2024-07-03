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Волонтеры Победы представили фильм об освобождении Белоруссии от фашистов
Фильм о проведении операции «Багратион» выпустило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» по случаю 80-летия со дня освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Фильм повествует о мужестве белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В нем рассказывается о событиях в период с 22 июня 1941 года по 3 июля 1944 года: как именно шли боевые действия на территории Белоруссии и ее столицы Минска, о вкладе простых советских граждан в победу над немецко-фашистскими захватчиками, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Съемки проходили в исторических и памятных местах Минска: на мемориальном комплексе «Курган Славы», в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, в бывшем концлагере и нынешнем мемориальном комплексе «Тростенец».
В ходе съемок добровольцы поделились разными историями свидетелей Великой Отечественной войны: подвигами героев-освободителей, воспоминаниями участников партизанского движения и узников концлагерей.
Также в преддверии 80-летия освобождения Белоруссии от немецких оккупантов в стенах Музея Победы на Поклонной горе начала работу выставка «Операция «Багратион», где присутствовали одни из партнеров проекта – Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
В рамках торжественного открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между исполнительным директором движения «Волонтеры Победы» Анастасией Рябовой и директором музея Владимиром Воропаевым. Соглашение позволит организовать взаимодействие между союзными государствами, обменяться практиками и создать совместные проекты в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.