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Зеленский высказал свои опасения о будущем Украины в случае победы Трампа
Зеленский: Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас поддержка США или мы останемся одни
Президент Украины Владимир Зеленский попросил экс-президента США Дональда Трампа представить его план мирного урегулирования, чтобы понять, что ждет Украину в случае победы Трампа на выборах.
В интервью агентству Bloomberg Зеленский призвал Трампа поделиться с Киевом своими знаниями о том, как завершить конфликт, если у него таковые имеются. Украинский лидер также выразил готовность лично встретиться с бывшим президентом США для выслушивания его предложений, передает ТАСС
«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», - сказал президент Украины в интервью Bloomberg.
«Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», - сказал Зеленский.
По данным агентства Politico, со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность заключения сделки, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, а также провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно сохранения части украинской территории Москвой.