Грузия отказалась поддержать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Грузия оскорбилась и отказалась поддержать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, несмотря на то что после протеста грузинской стороны представители США отозвали поправку с неприемлемой для Грузии формулировкой о необходимости «примирения Абхазии, Южной Осетии и контролируемой Тбилиси Грузией», в документе остались положения о предстоящих в октябре парламентских выборах в стране и политической поляризации, которые противоречат общему положению в странах ОБСЕ. По его словам, эти записи также были инициированы Америкой и оказались «неприемлемыми».

Николоз Самхарадзе сообщил, что первая из них призывает фокусироваться на выборах именно в Грузии, хотя в 2024 году в разных странах ОБСЕ уже прошли выборы и предстоят еще в восьми государствах. «Кроме грузинских, никакие другие выборы не упоминались, – сказал он. – Мы против такого выделения Грузии, это нарушает баланс».

Также, касаясь второй записи, глава грузинской делегации заявил, что «не только в его стране существует политическая поляризация, чтобы в декларации упоминать лишь Грузию».

«Неприемлемо говорить о поляризации в Грузии, но не говорить о поляризации в США, Германии, Нидерландах и других странах – членах ОБСЕ. Говорить только о нас означает целенаправленно дискредитировать Грузию», – отметил он.