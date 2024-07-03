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Грузия отказалась поддержать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Грузия оскорбилась и отказалась поддержать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Грузия отказалась подписывать окончательную декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте из-за антигрузинских пассажей, заявил в среду глава грузинской делегации, председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, несмотря на то что после протеста грузинской стороны представители США отозвали поправку с неприемлемой для Грузии формулировкой о необходимости «примирения Абхазии, Южной Осетии и контролируемой Тбилиси Грузией», в документе остались положения о предстоящих в октябре парламентских выборах в стране и политической поляризации, которые противоречат общему положению в странах ОБСЕ. По его словам, эти записи также были инициированы Америкой и оказались «неприемлемыми».
Николоз Самхарадзе сообщил, что первая из них призывает фокусироваться на выборах именно в Грузии, хотя в 2024 году в разных странах ОБСЕ уже прошли выборы и предстоят еще в восьми государствах. «Кроме грузинских, никакие другие выборы не упоминались, – сказал он. – Мы против такого выделения Грузии, это нарушает баланс».
Также, касаясь второй записи, глава грузинской делегации заявил, что «не только в его стране существует политическая поляризация, чтобы в декларации упоминать лишь Грузию».
«Неприемлемо говорить о поляризации в Грузии, но не говорить о поляризации в США, Германии, Нидерландах и других странах – членах ОБСЕ. Говорить только о нас означает целенаправленно дискредитировать Грузию», – отметил он.