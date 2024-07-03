У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.0 комментариев
Министры обороны стран СНГ согласовали план совместных мероприятий на 2025 год
Министры обороны стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на заседании в Москве согласовали план совместных мероприятий вооруженных сил (ВС) на 2025 год, сообщил министр обороны РФ, председатель совета Андрей Белоусов.
Как указал Белоусов, заседание прошло в деловой и конструктивной обстановке. По его словам, они предметно рассмотрели актуальные вопросы взаимного сотрудничества и направления его развития, а также согласовали план совместных мероприятий ВС стран СНГ на 2025 год, передает ТАСС.
Напомним, в среду Белоусов был избран главой Совета министров обороны СНГ.