Россия решила выслать дипломата Румынии в качестве ответной меры

Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

Tекст: Алексей Дегтярев

Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.