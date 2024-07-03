Tекст: Алексей Дегтярев

Запад подготовил и спровоцировал кризис на Украине, и сейчас он целенаправленно его затягивает, заявил Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ, передает РИА «Новости».

При этом западные государства потворствуют «временному правительству Украины» в насаждении нацизма в «самых острых его проявлениях», а также пытаются исказить историческую правду.

Россия дорожит солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории.

В мае Белоусов сообщал, что западные страны передали киевскому режиму различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине.