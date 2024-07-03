Район «Новый» в Часовом Яре полностью освобожден от ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Южная» активными действиями полностью освободила этот район города, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также она поразила живую силу и технику 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны у Васюковки, Калининой, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородка и Веселого Гая в ДНР.

Отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 214-го батальона «Опфор».

ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 450 человек, два танка, три боевые бронированные машины, включая американский БТР М113.

При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», САУ «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», три орудия Д-20, американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. Ликвидированы четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.