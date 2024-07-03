Борьбу с «серыми» сим-картами обсудили в Общественной палате

Мероприятие открыл председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП Рифат Сабитов. Он отметил, что сегодня особенно остро стоит вопрос того, как идентифицировать звонящего человека и отличить его от мошенника.

«Часто бывает так, что с какой-то сим-карты человек тебе звонит, какие-то операции и договоренности осуществляются, а обратной связи нет. И потом выясняется, когда пытаются дозвониться по этому номеру, что это какой-то «левый» номер, и никакой это не представитель, например, ФСБ или банка», – сказал Сабитов.

Сабитов напомнил о законопроекте, который Госдума уже приняла в первом чтении. Он нацелен на сокращение возможностей для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Согласно его требованиям, на портале «Госуслуги» должен появиться раздел «Мои сим-карты», где будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя.

При необходимости граждане смогут прекращать обслуживание неиспользуемых или подозрительных номеров прямо из личного кабинета. Это позволит предотвратить регистрацию сим-карт по подложным документам. Кроме того, для иностранцев вводятся особые требования. Они смогут приобрести сим-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в Единой биометрической системе, а номер телефона будет жестко привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить сим-карту в другое устройство. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более 10 номеров.

Начальник отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК МВД России Сергей Клиндухов поделился с коллегами статистикой по IT-преступлениям.

«За последние четыре года количество IT-преступлений в целом увеличилось на треть. За 2023 год мы зафиксировали, по официальным данным, 677 тыс. зарегистрированных преступлений <...> По суммам ущерба за 2023 год, тоже официальная статистика, это 156,5 млрд рублей. Это только то, что официально. Если брать январь-апрель текущего года, то мы видим прирост примерно 17,5%. То есть в конце года доля преступлений в сфере IT, возможно, будет превышать 40% от общей массы зарегистрированных преступлений», – пояснил он.

Основатель и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подробнее о сценариях использования «серых» СИМ-карт. Их основными пользователями являются мошенники, террористы и украинские спецслужбы, которые используют их для реализации преступных целей на территории России.

«Известно, что на некоторых физлиц может быть оформлено 100-200 тыс. номеров. И с помощью таких СИМ-карт вражеская сторона легко может связаться с изменниками Родины, засланными диверсантами и координировать их действия. Это может проводить и к терактам, способствовать различным диверсиям. К сожалению, в этом году мы все стали свидетелями подобных трагедий. Вот со мной недавно поделились материалами эксперты из российской компании InfoWatch. Это компания, которая специализируется на информационной безопасности. Они рассказали про основные угрозы, которые несут в себе «серые» СИМ-карты. Такие СИМ-карты могут использоваться для совершения следующих противоправных действий. Это ложные звонки, сообщения о происшествиях с целью устроить панику или отвлечь внимание экстренных спецслужб», – указал он.