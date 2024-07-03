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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

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    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

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    3 июля 2024, 11:46 • Новости дня

    Борьбу с «серыми» сим-картами обсудили в Общественной палате

    В Общественной палате России прошел круглый стол, посвященный борьбе с распространением «серых» сим-карт, а также меры по борьбе с мошенничеством и законодательные инициативы по этому вопросу.

    Мероприятие открыл председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП Рифат Сабитов. Он отметил, что сегодня особенно остро стоит вопрос того, как идентифицировать звонящего человека и отличить его от мошенника.

    «Часто бывает так, что с какой-то сим-карты человек тебе звонит, какие-то операции и договоренности осуществляются, а обратной связи нет. И потом выясняется, когда пытаются дозвониться по этому номеру, что это какой-то «левый» номер, и никакой это не представитель, например, ФСБ или банка», – сказал Сабитов.

    Сабитов напомнил о законопроекте, который Госдума уже приняла в первом чтении. Он нацелен на сокращение возможностей для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Согласно его требованиям, на портале «Госуслуги» должен появиться раздел «Мои сим-карты», где будут указаны все телефонные номера, оформленные на пользователя.

    При необходимости граждане смогут прекращать обслуживание неиспользуемых или подозрительных номеров прямо из личного кабинета. Это позволит предотвратить регистрацию сим-карт по подложным документам. Кроме того, для иностранцев вводятся особые требования. Они смогут приобрести сим-карту только в официальных салонах связи операторов после регистрации в Единой биометрической системе, а номер телефона будет жестко привязан к опознавательному идентификатору телефона IMEI, чтобы исключить возможность переставить сим-карту в другое устройство. Также иностранцы не смогут оформлять на себя более 10 номеров.

    Начальник отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УБК МВД России Сергей Клиндухов поделился с коллегами статистикой по IT-преступлениям.

    «За последние четыре года количество IT-преступлений в целом увеличилось на треть. За 2023 год мы зафиксировали, по официальным данным, 677 тыс. зарегистрированных преступлений <...> По суммам ущерба за 2023 год, тоже официальная статистика, это 156,5 млрд рублей. Это только то, что официально. Если брать январь-апрель текущего года, то мы видим прирост примерно 17,5%. То есть в конце года доля преступлений в сфере IT, возможно, будет превышать 40% от общей массы зарегистрированных преступлений», – пояснил он.

    Основатель и лидер движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подробнее о сценариях использования «серых» СИМ-карт. Их основными пользователями являются мошенники, террористы и украинские спецслужбы, которые используют их для реализации преступных целей на территории России.

    «Известно, что на некоторых физлиц может быть оформлено 100-200 тыс. номеров. И с помощью таких СИМ-карт вражеская сторона легко может связаться с изменниками Родины, засланными диверсантами и координировать их действия. Это может проводить и к терактам, способствовать различным диверсиям. К сожалению, в этом году мы все стали свидетелями подобных трагедий. Вот со мной недавно поделились материалами эксперты из российской компании InfoWatch. Это компания, которая специализируется на информационной безопасности. Они рассказали про основные угрозы, которые несут в себе «серые» СИМ-карты. Такие СИМ-карты могут использоваться для совершения следующих противоправных действий. Это ложные звонки, сообщения о происшествиях с целью устроить панику или отвлечь внимание экстренных спецслужб», – указал он.

    2 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости

    Кадастровая стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости превысила 35 млн рублей

    Названа стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Общая кадастровая стоимость земельных участков и домов в Приморском районе Петербурга, ассоциированных с решением прокурора о признании журналиста Александра Невзорова (включенного в реестр иностранных агентов) и его супруги Лидии Невзоровой членами экстремистской организации, составляет 35,2 млн рублей.

    Эти данные были опубликованы на портале Росреестра, передает ТАСС.

    Согласно этой информации, кадастровая стоимость участка земли площадью 1180 кв. метров в поселке Лисий Нос на Новоцентральной улице, 46, оценивается в 10 122 684,99 рубля, участка площадью 1198 кв. метров на той же улице под номером 40 – в 9 197 885,56 рубля, участка земли площадью 1241 кв. метр под номером 44 – в 10 765 288,43 рубля. Дата оценки указана как 1 января 2022 года.

    Суд также передал в доход казны двухэтажное здание с каменными стенами площадью 134,7 кв. метров на Новоцентральной улице, 44А, и двухэтажный деревянный дом, построенный в 1960 году, площадью 112 кв. метров под номером 40А. Кадастровая стоимость первого составляет 1 609 101,11 рубля, второго – 3 528 118,66 рубля с датой оценки 1 января 2023 года.

    Ранее суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и лишил имущества.

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    2 июля 2024, 18:24 • Новости дня
    В ДНР назвали суточные потери Украины

    Кимаковский: ВСУ могут терять до батальона на одном направлении в день

    В ДНР назвали суточные потери Украины
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы ежесуточно теряют очень много людей в зоне спецоперации, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ могут терять в день по одному направлению до батальона, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По его словам, у российской армии везде в ДНР наблюдаются тактические успехи.

    В мае занимавший тогда пост главы Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

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    2 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    Белоруссия перекрыла на западе и юге границы и вывела ракетные системы на позиции
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белоруссия перекрыла южную и западную границы, заблокировав направления вероятного движения противника, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Пограничники перешли на усиленный режим охраны госграницы, развернуты силы специальных операций, на позиции выведены ракетные системы «Полонез», сообщил Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, Москва и Минск координируют действия в сфере воздушной обороны. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не намерена вступать в боевые действия. «Мы знаем, откуда они пойдут (НАТО в случае попыток эскалации ситуации). Мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную», – пояснил он.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной. В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии.

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    2 июля 2024, 21:53 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать с капающим по подоконнику кондиционером соседа

    Эксперт по ЖКХ Степура дал рекомендации, как действовать против неправильно установивших кондиционер соседей

    Эксперт по ЖКХ рассказал, что делать с капающим по подоконнику кондиционером соседа
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вода с чужого кондиционера капает на ваш подоконник или окно, мешая спать, а сосед не реагирует на замечания, то необходимо обратиться в управляющую организацию, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского народного фронта, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. Он пояснил, как правильно должен устанавливаться кондиционер и осуществляться отвод конденсата от него.

    «По закону отведение конденсата может быть сделано как на улицу, так и в канализацию. При выведении конденсата наружу капающая вода не должна попадать на ограждающие конструкции оконных заполнений (подоконник и т. п.) и площадки перед входом в жилые здания. Это определено, например, в нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», – говорит Степура. Он поясняет, что отвод конденсата в канализацию делают, как правило, при проектной установке кондиционеров сразу при постройке дома.

    «Если капает вода с чужого кондиционера на ваш подоконник, вы не высыпаетесь, а сосед не реагирует на замечания, то необходимо обратиться в управляющую организацию, которая обязана обеспечить выполнение установленных нормативов. Если же и управляющая организация не отреагирует, то следует обращаться в жилищную инспекцию на невыполнение управляющей организацией своих обязанностей», – заключил Степура.

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    2 июля 2024, 20:10 • Новости дня
    Уточнена сумма вменяемой экс-замглавы Минобороны Иванову взятки

    Экс-заместителя главы Минобороны Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей

    Уточнена сумма вменяемой экс-замглавы Минобороны Иванову взятки
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По информации, полученной из правоохранительных органов, сумма взятки, принятой бывшим заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, составляет 1 млрд 185 млн рублей.

    Изначально сообщалось о том, что Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,125 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, в ходе предварительного следствия установлено, что Иванов вместе с другими участниками и неустановленными лицами, действуя как организованная группа, с октября 2018 года по декабрь 2023 года лично получили взятку в особо крупном размере от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и других представителей этой организации, а также от представителей ООО «Оборонспецстрой» на общую сумму не менее 1,185 млрд рублей.

    Взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, к которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.

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    2 июля 2024, 14:55 • Новости дня
    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ

    Forbes: Потеря пяти истребителей Су-27 в Миргороде недопустима для ВСУ

    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская авиация в результате удара российских войск по военному аэродрому Миргород в Полтавской области понесла одну из самых дорогостоящих потерь с начала спецоперации, пишет американский журнал Forbes.

    Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 – «это потери, которые украинцы не могут себе позволить», пишет Forbes, передает ТАСС.

    Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ.

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    2 июля 2024, 16:43 • Новости дня
    Свыше 200 кандидатов в парламент Франции сняли свои кандидатуры перед вторым туром
    Свыше 200 кандидатов в парламент Франции сняли свои кандидатуры перед вторым туром
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Более 200 кандидатов на втором туре выборов во французский парламент сняли свои кандидатуры, чтобы не допустить раскола голосов противников ультраправого «Национального объединения» и помешать ему взять большинство голосов.

    Из снявших свои кандидатуры 127 представляют левые силы, 75 – поддерживающих действующего президента Эммануэля Макрона, передает Forbes со ссылкой на Le Monde.

    По данным Reuters, так они намерены избежать раскола голосов противников «Национального объединения» и не допустить получения этой партией большинства в парламенте.

    Правая партия «Национальное объединение» стала лидером в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции.

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    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня

    Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией

    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не в первый раз предлагают рассмотреть возможность прекращения огня для переговоров с Россией, однако этот вопрос не может рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя соответствующее предложение Венгрии.

    «Он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», – сказал Жовква в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

    Он добавил, что у Украины на этот счет «довольно четкая, понятная и известная» позиция. «Дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – пояснил Жовква.

    Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

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    2 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Польша нашла альтернативу репарациям от Германии за Вторую мировую

    Туск: Польша согласна на военное сотрудничество с Германией вместо репараций за Вторую мировую войну

    Польша нашла альтернативу репарациям от Германии за Вторую мировую
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия может не возмещать ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в случае укрепления военного сотрудничества между странами, заявил польский премьер Дональд Туск по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    По словам Туска, вместо репараций за Вторую мировую Варшаву устроит военное сотрудничество с Берлином, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Шольц в очередной раз заявил, что Германия не намерена выплачивать репарации Польше. При этом он выразил готовность выплатить компенсации живущим жертвам оккупации.

    Ранее в Польше назвали закрытым вопрос репараций для Польши от Германии.

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    2 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением и лишили имущества

    Суд в Петербурге признал Невзорова и его жену экстремистским объединением

    Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением и лишили имущества
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналист Александр Невзоров (признан иноагентом в России) и его супруга Лидия Невзорова признаны экстремистским объединением, соответствующее решение вынес Октябрьский суд Петербурга.

    Суд удовлетворил иск прокурора Петербурга и запретил в России деятельность объединения, членами которого являются супруги Невзоровы, в связи с осуществлением экстремистской деятельности, передает ТАСС.

    Кроме того, имущество Невзоровых в России обращено в доход государства.

    В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.

    Коментарии (33)
    2 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Пентагон назвал допустимыми удары американским оружием по Крыму
    Пентагон назвал допустимыми удары американским оружием по Крыму
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории». Также Райдер заявил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины», передает ТАСС.

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав ее «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

    Коментарии (58)
    2 июля 2024, 14:33 • Новости дня
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

    Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.

    «Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.

    Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.


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    2 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Жителям Воронежа включили отопление в 30-градусную жару
    Жителям Воронежа включили отопление в 30-градусную жару
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время 30-градусной жары в одной из многоэтажек Воронежа во вторник включили отопление, об этом жильцы сообщили в соцсетях.

    «В квартирах начали греться батареи», – написал один из жильцов, передает «Коммерсант».

    Власти Воронежа объяснили случившееся нештатной ситуацией. В ходе работ по промывке и опрессовке системы отопления в доме сорвало кран, из-за чего система наполнилась водой, сообщили в мэрии города. Дефект уже устранен, заверили там.

    Ранее в России зафиксировали 28 рекордов максимальной температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений.

    Коментарии (10)
    2 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопоставленные чиновники в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступили за снятие ограничений на удары ВСУ по России, сообщает Defense News.

    По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.

    Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.


    Коментарии (15)
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    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    Провал миротворческой миссии Орбана в Киеве устроил всех

    Виктор Орбан впервые с начала СВО посетил Украину. Один из главных скептиков помощи ВСУ прибыл в Киев не только в статусе премьер-министра Венгрии, но и будучи лидером страны – председателя ЕС. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он озвучил предложения по урегулированию конфликта, которые революционны для нынешней Европы, неприемлемы для России и отвергнуты Украиной. Подробности

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    В Миргороде Россия отработала уничтожение украинских F-16

    Уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации. Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16. Подробности

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    Израиль вмешался в выборы в США и Франции

    В правительстве Израиля поддержали кандидатуры Дональда Трампа и Марин Ле Пен, чем бросили вызов нынешним властям США и Франции. Может показаться, что тем самым израильские лоббисты демонстрируют силу. В реальности дела обстоят скорее наоборот, а подобный «переход за красные линии» грозит дорого обойтись еврейскому государству. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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