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    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    22 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    28 комментариев
    3 июля 2024, 07:23 • Новости дня

    В Горловке частично обесточены четыре поселка после атаки ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки частично обесточены четыре поселка, сообщил мэр города Иван Приходько.

    В своем Telegram-канале он указал, что обесточены поселки Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик.

    По словам мэра, в результате обстрела повреждены линии электропередач.

    В результате обстрела ВСУ школа в Горловке получила повреждения.

    2 июля 2024, 18:24 • Новости дня
    В ДНР назвали суточные потери Украины

    Кимаковский: ВСУ могут терять до батальона на одном направлении в день

    В ДНР назвали суточные потери Украины
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы ежесуточно теряют очень много людей в зоне спецоперации, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ могут терять в день по одному направлению до батальона, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По его словам, у российской армии везде в ДНР наблюдаются тактические успехи.

    В мае занимавший тогда пост главы Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.

    Коментарии (18)
    2 июля 2024, 14:55 • Новости дня
    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ

    Forbes: Потеря пяти истребителей Су-27 в Миргороде недопустима для ВСУ

    В США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская авиация в результате удара российских войск по военному аэродрому Миргород в Полтавской области понесла одну из самых дорогостоящих потерь с начала спецоперации, пишет американский журнал Forbes.

    Уничтожение российскими военными пяти украинских истребителей Су-27 – «это потери, которые украинцы не могут себе позволить», пишет Forbes, передает ТАСС.

    Ранее во вторник Минобороны России сообщило, что высокоточным ракетным ударом комплексов «Искандер-М» российские военные уничтожили пять и повредили два украинских истребителя Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Военкор Александр Коц в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ.

    Коментарии (9)
    2 июля 2024, 13:12 • Новости дня
    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде

    Военкор Коц: Уничтожить пять украинских Су-27 на аэродроме удалось благодаря работе разведки

    Коц отметил роль разведки в ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ликвидация самолетов противника на аэродроме подскока – это непростая задача, реализовать которую во многом удалось благодаря работе российской разведки. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военкор Александр Коц. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде.

    «Миргород является для ВСУ важнейшим аэродромом подскока», – напомнил Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Он при этом убежден – основная цель российских военных не столько в уничтожении самого аэродрома или взлетно-посадочной полосы (ВПП), сколько в ликвидации авиатехники противника.

    Спикер объясняет: вывести из строя ВПП крайне сложно. В качестве примера он привел атаку США и их союзников на авиабазу Шайрат сирийских правительственных войск в 2017 году. «Тогда был нанесен массированный удар «Томагавками». Но уже через два дня оттуда взлетали советские МиГи», – уточнил военкор.

    Что касается нынешней операции России, спикер считает, что она завершилась успехом благодаря слаженной работе разведки. «Полтавская область – это все же не ближайший тыл, но и на такой большой дальности работает наша разведывательная авиация. Поэтому мы имеем в том числе картинку поражения боевых самолетов. При этом важно понимать, что между обнаружением цели и командой на удар по ней – очень короткий промежуток», – пояснил он.

    Еще одна трудность при проведении подобных операций – это то, что противник во многом ориентируется на данные разведки НАТО. «Получив информацию о нашей подготовке к атаке, ВСУ поднимают самолеты в небо», – детализировал Коц. Кроме того, украинцы идут на хитрости: рисуют очертания самолетов на стоянках, выдавая их за реальные цели.

    Так или иначе, военкор считает, что уничтожение пяти истребителей Су-27 и повреждение еще двух машин станет серьезным ударом для ВСУ. «Эти самолеты используются украинской армией для нанесения ударов по российской территории ракетами западного производства», – напомнил спикер.

    «Более того, на данный момент Украина не производит собственные машины и зависит от иностранных поставок. Я думаю, что сейчас уничтожаются те самолеты, которые были переданы из Восточной Европы, а именно – Польши, Румынии и Чехии. При этом в ближайший год противник надеется получить американские истребители. Они наверняка будут базироваться дальше. Но работа по их обнаружению и уничтожению нами также будет вестись», – заключил собеседник.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. Ведомство опубликовало кадры объективного контроля, на которых видны горящие самолеты на взлетно-посадочной полосе и в ангарах аэродрома.

    Групповой ракетный удар нанесли расчетами ОТРК «Искандер-М». Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» сообщают, что «российский дрон многие часы висел над авиабазой ВСУ и наводил удары». 

    На Украине подтвердили российскую атаку на военный аэродром в Полтавской области. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что имеются «определенные потери», но деталей раскрывать не стал. При этом украинские военные паблики раскритиковали командиров украинской армии, которые «держат борта на открытом небе» и «ничему не учатся».

    Российские военные регулярно наносят удары по аэродрому Миргород. Ранее о таковых сообщалось 15 и 16 июня.

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    2 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня

    Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией

    Киев ответил Орбану отказом на предложение о прекращении огня
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не в первый раз предлагают рассмотреть возможность прекращения огня для переговоров с Россией, однако этот вопрос не может рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя соответствующее предложение Венгрии.

    «Он [премьер-министр Венгрии Виктор Орбан] высказал свою мысль. Это не первая страна, которая говорит про такие возможные варианты развития событий», – сказал Жовква в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

    Он добавил, что у Украины на этот счет «довольно четкая, понятная и известная» позиция. «Дело в том, что такие процессы [прекращение огня] не могут рассматриваться в отрыве», – пояснил Жовква.

    Ранее Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

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    2 июля 2024, 14:33 • Новости дня
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией по урегулированию вооруженного конфликта.

    Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает ТАСС.

    «Мы высоко ценим мирные инициативы президента Зеленского и просили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров», – цитирует агентство Reuters слова Орбана.

    Премьер также отметил, что Венгрия заинтересована в подписании с Украиной двустороннего соглашения по широкому спектру вопросов.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия ничего не ждет от визита Орбана в Киев.


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    2 июля 2024, 08:38 • Новости дня
    Стало известно о смерти казахстанского журналиста Садыкова после покушения в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Супруга казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, на которого в июне в Киеве было совершено покушение, сообщила о его смерти.

    По ее словам, Садыков боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось, передает ТАСС.

    Напомним, 18 июня неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Садыкова. На своем YouTube-канале он публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.

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    2 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    Defense News: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

    СМИ: В США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высокопоставленные чиновники в США и европейских странах, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, выступили за снятие ограничений на удары ВСУ по России, сообщает Defense News.

    По информации издания, после разрешения американской администрации в мае на удары американским оружием по районам РФ возле Харькова, несколько официальных лиц в США и Европе высказались за снятие оставшихся ограничений. Один из таких чиновников, как отмечает Defense News, был Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Согласно сообщению Defense News, генсек альянса выразил мнение, что боевая линия слишком близко подошла к Харькову, и Украине будет трудно обороняться, если она не сможет ударить по России. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и нанесение ударов по военным объектам на территории России, и что НАТО должно помочь ей в этом.

    Defense News отмечает, что за расширение возможностей ВСУ наносить удары по РФ высказались несколько видных представителей Конгресса США, а также европейские чиновники. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас подчеркнул, что ограничения при атаках на Украину со стороны России кажутся бессмысленными.


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    2 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышение статуса Украины Всемирным банком

    Политолог Скачко: Оценка уровня жизни на Украине Всемирным банком не имеет отношения к реальности

    Эксперт объяснил повышение статуса Украины Всемирным банком
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Перевод Украины в более высокую категорию – это политическое решение, направленное на улучшение имиджа страны. На деле реальные доходы населения снижаются, а целые отрасли экономики отмирают, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Всемирный банк на фоне оттока населения с Украины перевел ее в категорию стран с доходом выше среднего.

    «Украина сейчас нуждается в политической поддержке, поэтому я бы не искал реальной экономической составляющей под решением Всемирного банка (ВБ). Видимо, таким образом Запад решил повысить привлекательность государства. Ну а то, что это не имеет к реальности никакого отношения, никого не интересует», – говорит украинский политолог Владимир Скачко. 

    По мнению эксперта, для ВБ принципиально важно показать, что Украина «якобы развивается и крепнет вопреки жуткой агрессии со стороны России, как там любят говорить». «В этом смысле всем на Западе наплевать на реальное положение дел простых украинцев», – добавил спикер.

    «А обычным людям приходится очень и очень непросто: настоящий уровень доходов населения стабильно снижается. На этом фоне проходит мобилизация, сметающая все и всех на своем пути. Мужчины прячутся, женщины и дети не могут их заменить на тяжелой работе. Все это ведет к остановке производств и отмиранию целых отраслей экономики», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Скачко подчеркнул: в нынешних условиях оценивать страну с точки зрения традиционных экономических подходов просто невозможно. «Если бы Украина развивалась так, как рисует Всемирный банк, ей бы не грозил дефолт из-за невозможности погашения внешнего долга», – заключил он.

    Ранее Украину перевели из категории стран с доходами ниже среднего в категорию доходов выше среднего, это произошло из-за оттока населения, следует из документа Всемирного банка. Указывается, что валовый национальный доход на душу населения вырос до 5070 долларов с 4270 долларов.

    ВБ заявил о «возобновлении экономического роста» на Украине в 2023 году – на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Однако другим фактором, который позволил Украине перейти в категорию стран с доходами выше среднего, оказалось «сокращение населения». Население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции. Также подчеркивается, что указанные «факторы были усилены ростом стоимости произведенных в стране товаров и услуг».

    Любопытно, что еще в мае западные кредиторы Украины после двух лет согласованных для Киева каникул неожиданно потребовали погашения части облигаций. Однако данная позиция вошла в противоречие с интересами США и их партнеров из ЕС. Газета ВЗГЛЯД объясняла, чем это может обернуться для Украины.

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    2 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан назвал цель визита в Киев

    Орбан заявил, что прибыл в Киев для урегулирования конфликта на Украине

    Орбан назвал цель визита в Киев
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что прибыл в украинскую столицу, чтобы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

    Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, целью венгерского председательства является содействие в решении задач Европейского союза, заявил Орбан, передает ТАСС.

    Он также опубликовал в соцсетях свою фотографию с Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши подчеркнул, что темой переговоров политиков стала «возможность достижения мира» на Украине.

    Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским. Орбан заявлял ранее, что завершение конфликта на Украине является одним из главных приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

    Коментарии (3)
    2 июля 2024, 09:42 • Новости дня
    Орбан прибыл в Киев
    Орбан прибыл в Киев
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром во вторник прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    По его словам, главной темой встречи станет возможность достижения мира, кроме того, Орбан и Зеленский обсудят текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан выступил за завершение конфликта на Украине, назвав этот процесс одним из приоритетов председательства страны в Совете ЕС.

    Коментарии (19)
    2 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Орбан назвал главный вопрос для ЕС на ближайшие полгода

    Орбан назвал установление мира на Украине приоритетом для ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос установления мира на украинской территории станет главным в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС, заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Самым важным для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства станет «вопрос войны и мира между Россией и Украиной», заявил Орбан, передает РИА «Новости».

    По словам венгерского политика, он также хотел бы обсудить с Зеленским ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на украинской территории.

    Ранее Орбан заявлял, что Будапешт предложил Киеву рассмотреть возможность прекращения огня с целью начала переговоров с Россией.

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    2 июля 2024, 08:54 • Новости дня
    В Швейцарии раскритиковали слова Медведева о саммите по Украине

    Издание Neue Zurcher Zeitung выступило с критикой слов Медведева о саммите по Украине в Швейцарии

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung опубликовала статью с критикой «мирного саммита» по Украине со стороны зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

    Из материала газеты следует, что в сентябре 2009 года Медведев в качестве президента России посетил Швейцарию с госвизитом, который прошел в дружественной атмосфере, при этом его отношение к стране за прошедшие 15 лет изменилось, передает РИА «Новости».

    Газета отметила, что Медведевым Швейцария рассматривается «как неотъемлемая часть западного лагеря».

    Напомним, Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла.

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    3 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал жителей не оставаться на «открытом пространстве около моря».

    На днях российские войска ударили по местам хранения и подготовки беспилотных водных украинских катеров.

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    2 июля 2024, 13:35 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили шесть ракет Storm Shadow за сутки
    Средства ПВО уничтожили шесть ракет Storm Shadow за сутки
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и французскую управляемую авиабомбу Hammer, сообщило Минобороны России.

    Средства ПВО также сбили снаряд РСЗО HIMARS и 81 беспилотник, включая турецкий Bayraktar TB2, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны у Чумаково, Юнаковки (Сумская область), Сотницкого Казачка и Липцов (Харьковская область), отразила две контратаки украинских штурмовиков центра сил специальных операций «Восток» и 36-й бригады морской пехоты.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 70 человек, боевую бронированную машину, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ у Першотравневого (Харьковская область), Надии и Стельмаховки (ЛНР).

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 475 человек, танк, БМП, гаубицу 2А65 «Мста-Б», машину РСЗО «Град». Уничтожены три украинских склада артиллерийских боеприпасов.

    «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 56-й мотопехотной бригады ВСУ у Калинины в ДНР и отразила контратаку штурмовиков 214-го отдельного батальона «Опфор». В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли более 635 человек, две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены британская гаубица FH-70, гаубица М198, орудие Д-20, британская гаубица L-119 и две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В зоне ответственности группировки уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны у Розовки, Новгородского и Новоселки Первой в ДНР. Отражены шесть контратак украинских штурмовиков.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 440 человек, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Урожайного в ДНР, отразила контратаку 123-й бригады теробороны.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 110 человек, американскую гаубицу М777, гаубицу М198, две САУ 2С1 «Гвоздика» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Малой Токмачки и Жеребянки в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 70 человек и станцию радиоэлектронной борьбы.

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    2 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    Пентагон: Украинские пилоты завершили в США обучение управлению F-16

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько украинских летчиков завершили обучение по управлению американскими истребителями F-16 в США и отправились на дальнейшую подготовку в Европу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

    «В настоящее время более десятка украинских летчиков проходят обучение по управлению F-16 в Дании и США», – передает ТАСС его слова.

    Представитель Пентагона отказался сообщить точное количество украинских пилотов, проходящих обучение по управлению американскими истребителями.

    Ранее Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16.

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    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

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    Дональду Трампу разрешили убивать

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    • Зеленский внезапно захотел переговоров

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      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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