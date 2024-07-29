Генерал МВД: Сын миллиардера Бажаева должен по закону ответить за нападение на полицейского

Tекст: Татьяна Косолапова

По решению Замоскворецкого суда Москвы сын бизнесмена-миллиардера Мусы Бажаева Тимур помещен под стражу до 26 сентября. Молодого человека обвиняют в нападении на полицейского.



«На данное происшествие оказало большое влияние широкий общественный резонанс. Он получился настолько широкий, что, надеюсь, поможет неотвратимости наказания. Каждому необходимо помнить, что человек в полицейской форме – неприкасаем, поэтому за совершенный поступок придется ответить в соответствии с требованиями закона», – говорит Ворожцов.

Кроме того, продолжает собеседник, в данной ситуации нельзя не учитывать уровень полицейского, на которого было совершено нападение. Сын бизнесмена-миллиардера Мусы Бажаева Тимур набросился на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы полковника Александра Махонина. Генерал МВД отмечает, что в связи с вышеупомянутыми факторами, если вина Тимура Бажаева будет доказана, то к нему не может быть никаких поблажек и снисхождений, а финансовое положение совершившего проступок не должно его избавить от ответственности.

Напомним, несмотря на запрет сотрудника правоохранительных органов, Тимур Бажаев попытался пройти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве через ограждение. Полицейский его не пустил, после чего молодой человек начал вести себя агрессивно, напал на правоохранителя и нанес несколько ударов в область лица и туловища.

