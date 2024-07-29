Маск обвинил Харрис в желании устроить «холокост человечества»

Tекст: Вера Басилая

В соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) Маск прокомментировал одно из заявлений Харрис в Пенсильвании в сентябре 2023 года. Вице-президент тогда обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата..

«Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине – тревожность из-за климата» <...> Это страх перед будущим и неизвестностью – есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», –приводит РИА «Новости» слова Харрис.

Маск увидел в этих словах угрозу всем людям. По его словам, естественным продолжением философии Харрис стал бы фактический холокост всего человечества, его вымирание.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что победа вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре приведет к втягиванию страны в третью мировую войну.

Газета ВЗГЛЯД перечисляла пять слабых мест Камалы Харрис.