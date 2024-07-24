Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
МВД: Обвиняемым в подготовке теракта в «Шереметьево» обещали 3 тыс. долларов
Обвиняемым в подготовке теракта в московском аэропорту «Шереметьево» обещали выплату в размере 3 тыс. долларов, которые должны были поступить с Украины, сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, обещанная сумма до получателей так и не дошла, передает РИА «Новости».
В среду на заседании во Втором западном окружном военном суде гособвинение запросило 28 лет колонии для Михаила Дария и 21 год для Ильи Ковылкова, обвиняемых в подготовке теракта в «Шереметьево». Прокурор предложил, чтобы первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков провели в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима, также была запрошена сумма штрафа по 1,5 млн рублей для каждого из них.
Согласно следствию, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции аэропорта «Шереметьево» с целью дестабилизации ситуации в стране и занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Также установлено, что Ковылков и Дарий действовали под руководством украинских спецслужб.